Desclassificação de atleta interfere diretamente em medalha recebida por brasileiro

Quatro dias depois da realização da final dos 100m T12 nas Paralimpíadas de Paris a organização da prova anunciou uma modificação na classificação final da prova. Conforme publicado pelo GE, a alteração do pódio impactou diretamente no resultado final obtido pelo brasileiro Joeferson Marinho.

De acordo com a publicação, o turco Serkan Yildirim, que terminou a prova na primeira colocação, foi desclassificado pela organização da prova. Por conta disso, o resultado final foi reorganizado e o americano Noah Malone assumiu a medalha de ouro, enquanto o brasileiro Joeferson ficou com a prata.

A confirmação foi feita pela Federação Internacional de Atletismo Paralímpico na noite da última terça-feira, dia 03 de setembro. Apesar disso, a notificação a respeito da modificação foi feita ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apenas nesta quarta-feira.

Desclassificação

Por meio de uma nota, a World Para Athletics confirmou a desclassificação do atleta turco, mas não deu detalhes sobre os motivos que levarão a decisão. Sem se aprofundar, a Federação apenas reforçou que todos os resultados obtidos por Yildirim foram anulados.

“De acordo com o levantamento da liminar anteriormente imposta em 30 de agosto de 2024 pelo tribunal regional de Bona, os resultados do atleta Serkan Yldirim (TUR) nos 100m T12 Masculino eliminatórias e final estão desclassificados, com todas as resultantes consequências”.

Desta forma, com a confirmação, Joeferson agora é reconhecido como medalhista de prata na prova disputada pelas Paralimpíadas de Paris. O atleta brasileiro nasceu com albinismo e ainda na infância foi diagnosticado com baixa visão. Sua entrada para o esporte começou como uma brincadeira, ainda aos nove anos, mas rapidamente ele passou a competir nas Paralimpíadas Escolares.

A medalha de prata conquistada em Paris se junta a outra conquista prateada, obtida durante o Mundial de 2019 no qual ele também competiu na prova dos 100m.