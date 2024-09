CPTM e Metrô de SP terão operação especial no primeiro jogo da NFL do Brasil

A Arena do Corinthians recebe na próxima sexta-feira (6) a primeira partida da National Football League (NFL) ou, como é conhecido no Brasil, a liga profissional do futebol americano. Nesta partida, o Philadenphia Eagles vai enfrentar o Green Bay Packers.

Neste dia, estarão em campo em São Paulo algumas das maiores estrelas do futebol americano, como Jalen Hurts e Saquon Barkley, pelos Eagles, e Jordan Love e Jaire Alexander, pelos Packers.

O jogo começa às 21h15 e terá transmissão pela Disney+, com apresentação da cantora Luísa Sonza cantando o hino brasileiro e o cantor Zeeba, o hino dos Estados Unidos. Como se trata do primeiro jogo da liga profissional norte-americana em toda América do Sul, foram vendidos em menos de 2 horas cerca de 42 mil ingressos.

A rápida venda dos ingressos, com valores que giram entre R$ 285 e R$ 2.520, e o tamanho do público que deve acessar o transporte público entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado fez com que as autoridades brasileiras elaborassem uma estratégia para privilegiar o acesso ao local pelas linhas 11- coral da CPTM e 3-Vermelha, do Metrô, que terão funcionamento 24h neste período, ou seja, funcionarão por toda a madrugada do sábado.

O estacionamento da Arena Corinthians será fechado para o público e o acesso ao perímetro do estádio será controlado para que apenas pessoas com ingresso tenham acesso ao local.