Paralimpíadas 2024: após drama, Talisson Glock é medalhista nas Paralimpíadas!

Após ser desclassificado nas eliminatórias por um “estilo ilegal de nado” o atleta paralímpico brasileiro Talisson Glock conseguiu conquistar a medalha de bronze na decisão dos 200m medley na classe SM6. Conforme publicado pelo GE, o brasileiro precisou entrar com um recuso para conseguir competir na final disputada na tarde desta sexta-feira, dia 30 de agosto.

Na prova em questão, a medalha de ouro ficou para o chinês Hong Yan, que quebrou o recorde mundial na prova, e a prata ficou com o colombiano Nelson Corso Crispin.

Para competir na final, Talisson passou momentos de tensão depois de ser desclassificado pela manhã. Segundo atleta, a desclassificação foi anulada depois que a equipe brasileira apresentou um recurso e solicitou a análise do vídeo da prova.

“Eles alegaram que o Talisson deu duas ondulações para fazer a filipina. Só que aí foi feito o recurso, eles olharam o vídeo e aí viram que não tinha acontecido isso”, explicou o técnico do atleta.

Conquista emocionante

Talisson, que ainda participará de outras três provas nestas Paralimpíadas, ficou emocionado com a medalha e afirmou que ela dará força para competir nas demais modalidades.

Ele começou em sexto lugar nos primeiros 50m do nado borboleta, depois subiu para quarto na metade da prova após o nado costas. No nado peito, a fraqueza do brasileiro, ele voltou a cair para o sexto lugar, precisando disparar nos 50 metros finais para conquistar o bronze.

Com a conquista, este é o sexto pódio de Talisson, que foi campeão nos 400m livre nos Jogos de Tóquio 2020, prata no revezamento 4x50 e nos 200m medley no Rio 2016. Em Tóquio ele também conquistou dois bronzes, no 4x50m e nos 100m livre.

O atleta passou a competir em 2008 e entrou para a seleção brasileira de natação paralímpica aos 15 anos, em 2010. Aos nove anos de idade ele foi atropelado por um trem e perdeu um braço e uma perna no acidente.