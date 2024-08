Paralimpíadas Paris 2024: Primeira brasileira a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas garante medalha

O Brasil garantiu mais uma medalha nas Paralimpíadas de Paris 2024. Desta vez, a conquista foi da dupla brasileira Bruna Alexandre e Dani Rauen no tênis de mesa pela categoria WD17. Apesar de já terem ao menos o bronze garantido, as brasileiras devem disputar a semifinal para tentar a prata ou o ouro na competição.

ANÚNCIO

A conquista veio depois da vitória sobre as ucranianas Maryna Lytovchenko e Iryna Shynkarova em partida disputada pelas quartas de final nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. Vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/2 e 11/3, a dupla brasileira se garantiram na semifinal, que já marca a conquista de uma medalha de bronze, visto que não ocorrem disputas pelo terceiro lugar na competição.

Na semifinal, a dupla entra podendo conquistar uma vaga para disputa da prata e do ouro. O duelo será contra a dupla australiana Yang Qian e Lei Lina.

Participação histórica

Há três semanas atrás a brasileira Bruna Alexandre se tornou a primeira atleta do país a disputar as Olimpíadas e Paralimpíadas em uma mesma edição. Depois de conquistar quatro medalhas paralímpicas, ela integrou a equipe brasileira na disputa do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris.

Conforme reportagem do GE, Bruna começou sua história no tênis de mesa aos 12 anos por influência do irmão. Aos seis meses de vida ela foi submetida à amputação do braço direito após sofrer uma trombose provocada por uma injeção mal aplicada.

Dani, por sua vez, começou a praticar o esporte aos nove anos na escola, onde jogava com outros alunos sem deficiência. Aos quatro anos ela foi diagnosticada com artrite reumatóide juvenil, uma doença que causa atrofia nos músculos e degenera as articulações. Com apoio da medicação, é possível controlar a doença.

A medalha da dupla brasileira na categoria WD17 será a segunda do Brasil no tênis de mesa nesta edição das Paralimpíadas. Nesta sexta (30) a dupla Joyce e Cátia Oliveira garantiu a medalha de bronze na categoria WD5.