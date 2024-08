Jogos de Paris: vôlei do Brasil supera a Turquia e é bronze

Meninas do vôlei ganham o bronze

Derrotada pela Seleção dos Estados Unidos na semifinal, a Seleção Brasileira de Vôlei voltou à quadra neste sábado para disputar o terceiro lugar contra a Turquia, a qual bateu com 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15.

Apesar de não ter levado o ouro, a conquista da medalha pelo Brasil mantém uma sequência de vitórias desde 1988, quando o vôlei feminino ficou fora do pódio. Desde então, as meninas do vôlei conquistaram 11 medalhas, cinco de ouro, três de prata e três de bronze.

Os Jogos de Paris marcam também o fim da carreira de Thaisa, que aos 37 anos chegou à sua terceira medalha olímpica e já anunciou que vai se retirar do esporte, pelo menos como jogadora.