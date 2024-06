Copa América: Lionel Messi, descartado para o jogo entre Argentina e Peru

A Seleção da Argentina enfrentará seu último compromisso, na Fase de Grupos da Copa América.

O adversário desta vez será a equipe do Peru, que precisa vencer para sonhar em avançar para a próxima fase, embora não dependa apenas deles.

Leo Messi faz a Argentina tremer e não estará no confronto contra o Peru

A seleção albiceleste sofrerá uma grande baixa, já que Lionel Messi não poderá ser convocado.

E o atacante argentino teve desconforto no adutor direito, o que o impedirá de disputar o último jogo da Fase de Grupos.

Na verdade, diferentes relatórios da imprensa revelaram que ele não esteve no último treino, pois ficou no hotel trabalhando com os médicos da equipe.

A esperança é que os desconfortos desapareçam, para que eu possa estar pronto nas Quartas de Final, onde a Argentina enfrentaria o Equador ou o México.

Leo relatou ao final do duelo contra o Chile: "Não sei, agora vou ver. Sim, isso me incomoda um pouco. Eu poderia ter terminado jogando, espero que não seja nada grave. Foi do nada. Eu venho com dor de garganta e febre há alguns dias, talvez isso também tenha me afetado hoje. Mas não é algo antigo ou que eu vinha sentindo, apenas uma contratura. Veremos".

Messi terá uma semana para se recuperar das dores, já que foi confirmado que ele não estará presente no jogo contra o Peru.