Eurocopa 2024: assim serão disputadas as oitavas de final

No sábado começam as quartas de final

A fase de grupos da Eurocopa de 2024 na Alemanha chegou ao fim e com isso foram definidas as 16 seleções que disputarão as oitavas de final, bem como as oito que foram eliminadas.

Os 24 participantes foram divididos em seis grupos de quatro, nos quais se classificaram os dois primeiros de cada setor e os quatro melhores terceiros.

O anfitrião Alemanha cumpriu e avançou para a segunda fase, embora tenha deixado algumas dúvidas em seus torcedores com o desempenho mostrado no último jogo.

O campeão defensor, Itália, também garantiu sua vaga, embora tenha deixado muito a desejar em seu desempenho. Terminou em segundo lugar no Grupo B com quatro pontos, atrás da Espanha (9), e teve a sorte de que Croácia (2) e Albânia (1), não ofereceram mais resistência.

A Inglaterra, o atual vice-campeão, conseguiu se manter viva, mas também não conseguiu desenvolver um bom futebol e, apesar de ter terminado como líder do Grupo C, só somou cinco pontos, enquanto a Dinamarca, que ficou em segundo lugar, somou três pontos.

A maior surpresa da fase de grupos ocorreu no grupo D, onde Áustria ficou acima da França e dos Países Baixos, enquanto a Polônia teve uma atuação decepcionante.

O Grupo E foi o mais equilibrado da Euro 2024, já que as quatro seleções terminaram com quatro pontos. Romênia e Bélgica se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. A Eslováquia avança como um dos melhores terceiros colocados, enquanto a Ucrânia é eliminada, sendo a primeira vez que uma equipe é eliminada com essa quantidade de pontos desde que o torneio é disputado com 24 participantes.

Oitavas de final

Suíça vs. Itália

Alemanha vs. Dinamarca

Inglaterra vs. Eslováquia

Espanha vs. Geórgia

França vs. Bélgica

Portugal vs. Eslovênia

Romênia vs. Holanda

Áustria vs. Turquia

Grupos Euro 2024

Grupos Euro 2024 (Google)