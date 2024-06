Pouco público nos estádios da Copa América? Os números reais desmentem a má percepção

A organização da Copa América, a cargo da Conmebol, tem sido alvo de fortes críticas devido aos problemas na maioria dos campos nos Estados Unidos, especialmente aqueles que colocaram tapetes de grama natural há algumas semanas, e também porque muitos jogos não foram disputados com estádios lotados.

ANÚNCIO

O primeiro não parece ter desculpas, pois essa solução paliativa não deu resultados e levanta um grande alerta para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de Futebol de 2026.

Por outro lado, a segunda crítica não condiz com os números do público durante a primeira fase da Copa América, quando oito jogos foram disputados.

A Copa América pode ser comparada com a Eurocopa?

O grande problema da assistência de público na Copa América é a comparação com os jogos da Eurocopa, que estão sendo disputados simultaneamente na Alemanha, e que têm sido jogados com todos os estádios lotados.

Mas a comparação é injusta: é possível chegar à Alemanha de avião, trem, ônibus e carro, e as conexões entre as diferentes sedes podem ser feitas facilmente por via terrestre.

Por outro lado, para chegar aos Estados Unidos só é possível de avião e as distâncias entre as diferentes cidades são enormes, o que encarece o orçamento dos torcedores e complica ainda mais. A Argentina, por exemplo, estreou em Atlanta, depois viajou para Nova York (1.200 km) e fechará a primeira rodada em Miami (2.000 km ao sul da Flórida a partir da Big Apple).

Além disso, embora tenha crescido muito ultimamente, o futebol está longe de ser um esporte popular nos Estados Unidos, muito diferente do fanatismo dos alemães pelo futebol.

ANÚNCIO

Quais são os times que levaram menos pessoas?

A maioria dos comentários explodiu nas redes sociais no último sábado, quando Venezuela e Equador jogaram no Levi's Stadium de San Francisco, com 30 mil pessoas em um estádio com capacidade para 68.500 espectadores.

Algo semelhante aconteceu com Uruguai vs Panamá, que foi disputado no Hard Rock Stadium de Miami (65.000), onde compareceram 33.425 torcedores.

No entanto, os jogos entre Argentina e Canadá em Atlanta, Colômbia e Paraguai em Houston e Brasil e Costa Rica em Los Angeles foram jogados em estádios que estavam praticamente lotados.

Quantos espectadores foram assistir aos jogos da Copa América?

Esta foi a assistência da primeira rodada da Copa América, onde foram disputados oito jogos, com uma média muito boa, dadas as circunstâncias, de 51.590 espectadores por jogo: