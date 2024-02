Cristiano Ronaldo está sendo muito rude, os gestos mais obscenos do jogador no Al Nassr

Cristiano Ronaldo Getty imagens (Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo tem se comportado de forma pouco aceitável neste 2024. As constantes comparações com Messi e suas derrotas trouxeram à tona seu lado mais “grosseiro”, onde os gestos obscenos se fizeram presentes.

Sanção

O português poderia enfrentar uma sanção do comitê disciplinar da Liga Saudita por responder com um gesto desrespeitoso à torcida do Al Shabab. Esta torcida havia vaiado e gritado "Messi, Messi", o que enlouqueceu o português.

O gol da vitória nem sequer foi marcado por Cristiano, o brasileiro Anderson Talisca provocou o gol da euforia que desencadeou o gesto com sua área genital do maior goleador da história da Champions League.

Segundo o jornal saudita Asharq Al Awsat, o comitê disciplinar da Federação Saudita de Futebol abriu uma investigação sobre o incidente e espera-se que tome uma decisão sobre o jogador dentro de dois dias.

Um cachorro para puni-lo

As sanções não podem ser tão severas contra o jogador porque suas decisões são baseadas em imagens de vídeo das câmeras que transmitem o torneio, não em imagens divulgadas nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que um tipo desses atos é feito por CR7. O Comandante também limpou seus genitais com um acessório do clube rival na final contra o Al Hilah semanas atrás.