Checo e Verstappen lideram os pilotos da Fórmula 1

A Fórmula 1 está cada vez mais perto de iniciar a temporada de 2024, por isso, nesta quarta-feira, foi divulgada a foto oficial dos pilotos que competirão este ano.

Sergio Pérez e Max Verstappen, como membros da equipe campeã do ano passado, lideram os 20 pilotos, embora Lewis Hamilton também tenha conquistado um lugar privilegiado por ser sete vezes vencedor da principal categoria do automobilismo.

Este ano, a Red Bull é a equipe a ser batida, assim como Verstappen é o piloto que todos buscarão desbancar, depois de vencer a F1 pelo terceiro ano consecutivo.

Neste 21 de fevereiro, os testes de pré-temporada começaram, sendo realizados no Bahrein e terminarão em 23 de fevereiro.

A temporada está prevista para ter 24 corridas e começará em 2 de março com o Grande Prêmio do Bahrein, no circuito de Sakhir.

Os 20 pilotos de 2024