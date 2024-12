‘Blue Box’: tudo o que você precisa saber sobre o anime do momento

Se você é fã de romance, esportes e daquelas histórias que te dão frio na barriga, Blue Box é o anime que você deveria assistir. Baseado em um mangá que estreou em 2021 e rapidamente se tornou um sucesso, esta série já está conquistando corações com sua combinação de amor jovem e empreendimento esportivo na Netflix.

Então, se você ainda não sabe do que se trata, aqui vamos te contar de forma rápida e fácil.

Do que se trata a ‘Blue Box’?

‘Blue Box’ segue a história de Taiki Inomata, uma estudante do ensino médio com grandes sonhos de badminton... embora, para ser honesto, seu desempenho seja bastante mediano.

Enquanto treinava na academia de sua escola, Taiki começa a se cruzar com Chinatsu Kano, um talentoso jogador de basquete, e logo se apaixona perdidamente por ela.

Mas aí vem a reviravolta: por vontade do destino, Chinatsu acaba indo morar com a família de Taiki depois que seus pais vão para o exterior. Sim, agora Taiki não terá apenas que lidar com seus sentimentos, mas também com ter seu amor platônico como companheiro de casa.

Entre treinos e momentos partilhados, ambos tentarão atingir os seus objetivos nos respectivos esportes... e talvez algo mais?

O que torna a ‘Blue Box’ especial?

O que diferencia ‘Blue Box’ de outros animes é que ele não exagera no romance ou no drama esportivo. Em vez de enlouquecer com superpoderes na quadra ou triângulos amorosos, a série combina os dois elementos de forma sutil e realista. Esse equilíbrio facilita a conexão com a história e seus personagens.

Além disso, tem aquele toque nostálgico que lembra outras séries onde os protagonistas acabam morando juntos por circunstâncias inesperadas. Este tipo de dinâmica é sempre um sucesso e neste caso não foge à regra. Como se não bastasse, o mangá original ainda está sendo publicado, então há muito mais por vir.

Detalhes do anime: produção, música e muito mais

A adaptação para anime de ‘Blue Box’ vem de pesos pesados como TMS Entertainment, estúdio por trás de sucessos como Rent-a-Girlfriend e Dr. A animação é da Telecom Animation Film, e a direção e o design dos personagens estão nas mãos de Yūichirō Yano e Miho Tanino, respectivamente.

A música? Simplesmente ótimo. O tema de abertura, “Same Blue” de Official Hige Dandism, e o tema de encerramento, “Teenage Blue” de Eve, combinam perfeitamente com o tom romântico e emocional da série.

Onde posso assistir ‘Blue Box’?

Assistir Blue Box é super fácil: está disponível na Netflix. A série começou a ser exibida em 3 de outubro de 2024 e está no ar atualmente, com novos episódios todas as semanas. Até o momento, são nove episódios disponíveis, e o décimo está prestes a estrear. É o momento perfeito para acompanhar uma maratona.

Claro, por enquanto ele só está disponível em japonês com legendas, então você terá que aproveitá-lo em seu idioma original. Além disso, é exclusivo da Netflix, o que significa que você não o encontrará em plataformas como o Crunchyroll.

Por que você deveria assistir?

Blue Box é uma daquelas séries que cativa pela sua simplicidade e coração. Se você gosta de histórias onde o romance e o esforço pessoal andam de mãos dadas, você vai adorar esse anime.

Com uma bela animação, personagens cativantes e uma trama que mistura amor e esporte, é o tipo de série que te deixa com um sorriso no rosto (e quem sabe uma lágrima).

Então, o que você está esperando? Aperte o play, fique à vontade e curta essa história que com certeza se tornará uma de suas favoritas. Diga-nos o que você pensa!