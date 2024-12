Pedro Pascal lidera lista de desejados em app gay; veja o ranking

O ator Pedro Pascal foi eleito o homem mais atraente em uma pesquisa do Grindr, aplicativo amplamente utilizado pela comunidade LGBTQIA+.

A lista, divulgada anualmente, destaca nomes populares em categorias como cinema, música e televisão, além de apontar os famosos mais desejados.

A lista de favoritos

Na categoria de personalidades maduras, Pascal, conhecido por papéis marcantes em produções como The Mandalorian e Game of Thrones, conquistou a preferência dos usuários.

Recentemente, ele brilhou em um curta-metragem de Pedro Almodóvar, onde interpreta um romance gay com Ethan Hawke. Atualmente, ele também aparece no elenco de Gladiador 2, solidificando ainda mais sua relevância no cenário internacional.

Entre os jovens, o cantor australiano Troye Sivan ficou no topo da lista, superando outros artistas como Shawn Mendes. Sivan, que também é destaque na música pop, vem acumulando fãs com seu estilo autêntico e envolvente.

Veja a lista completa a seguir!

Mais Sexy

1. Pedro Pascal

2. Jonathan Bailey

3. Bad Bunny

4. Travis Kelce

5. Jeremy Allen White

Novinho Mais Sexy

1. Troye Sivan

2. Shawn Mendes

3. Jacob Elordi

4. Lil Nas X

5. The Challengers

‘Mãe’ do Ano

1. Charli XCX

2. Lady Gaga

3. Beyoncé

4. Celine Dion

5. Chappell Roan

Aliado do Ano

1. Charli XCX

2. Pedro Pascal

3. Jamie Lee Curtis

4. David Tennant

5. Sade

Disco do Ano

1. BRAT – Charli XCX

2. Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

3. Cowboy Carter – Beyoncé

4. Eternal Sunshine – Ariana Grande

5. Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Música do Ano

1. Good Luck, Babe! – Chappell Roan

2. Espresso – Sabrina Carpenter

3. we can’t be friends (wait for your love) – Ariana Grande

4. BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

5. 360 – Charli XCX

Turnê do Ano

1. SWEAT with Charli XCX + Troye Sivan

2. The Eras Tour - Taylor Swift

3. The Celebration Tour – Madonna

4. Short n’ Sweet Tour – Sabrina Carpenter

5. Hit Me Hard and Soft: The Tour – Billie Eilish

Filme do Ano

1. Deadpool + Wolverine

2. Divertidamente 2

3. A Substância

4. Rivais

5. Duna 2

Programa de TV

1. Bebê Rena

2. O Namorado

3. O Urso

4. O Professor

5. Popstar Academy

Ator Pornô

1. Tyler Wu

2. Rhyheim Shabazz

3. Girthmaster

4. Dan Benson

5. Kyle Krieger

Casal Gay

1. Holland Taylor + Sarah Paulson

2. Matt Bomer + Simon Halls

3. Sam Smith + Christian Cowan

4. Ben Platt + Noah Galvin

5. Zane Phillips + Froy

Destaques além da beleza

O levantamento do aplicativo não se limitou apenas à aparência dos famosos. Categorias como “álbum do ano” e “turnê do ano” também foram avaliadas. Entre os premiados, Charli XCX, uma das artistas mais admiradas pela comunidade, foi eleita “mãe do ano”, um termo carinhoso usado para descrever divas que inspiram seus seguidores.

Em “disco do ano”, o álbum BRAT, de Charli XCX, conquistou a primeira posição, seguido por trabalhos de grandes nomes como Billie Eilish e Beyoncé. Já na categoria de “turnê do ano”, a artista dividiu o pódio com Troye Sivan em uma colaboração celebrada pelos fãs.

A lista também reconheceu os casais mais amados do público. Entre eles, destacam-se Holland Taylor e Sarah Paulson, que ocupam o primeiro lugar, e Matt Bomer com Simon Halls, celebrados pela autenticidade de suas relações.