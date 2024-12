Namoro de Anitta e atleta enfrenta crise por distância e compromissos

O romance entre a cantora e Vinicius Souza parece estar enfrentando turbulências. Após pouco mais de três meses juntos, a rotina cheia de compromissos dela e a distância que os separa fisicamente têm dificultado o fortalecimento da relação.

Enquanto ela divide seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos, ele reside na Inglaterra, onde atua profissionalmente. De acordo com o Extra, essa logística complexa tem tornado os encontros cada vez mais raros.

Sinais de enfraquecimento

Em recente entrevista, a artista foi questionada sobre a possibilidade de casamento, mas preferiu desviar o assunto.

Além disso, revelou que passará o Natal apenas com a família, sem mencionar o namorado. Amigos próximos do casal acreditam que o relacionamento pode estar chegando ao fim, especialmente porque as oportunidades de convivência se tornaram ainda mais limitadas.

Durante o final de ano, o jogador deverá visitar o Brasil para aproveitar o recesso do calendário esportivo. Contudo, até o momento, não há indicações de que eles planejem passar esse período juntos.

Após as festas natalinas, ela já tem compromissos agendados com shows no Nordeste e no tradicional réveillon de Copacabana.

Momentos marcantes e incertezas

Apesar das dificuldades recentes, os dois já protagonizaram momentos carinhosos. Em novembro, estiveram juntos durante o Grammy Latino, ocasião em que ele exibiu um colar com um pingente da letra “L”, em alusão ao nome verdadeiro da cantora, Larissa.

Antes disso, o casal foi visto em uma viagem à Disney, usando roupas combinadas em clima descontraído.

Embora tenham começado o namoro de forma intensa e demonstrado conexão, a falta de tempo e proximidade física pode ser um desafio difícil de superar.

O futuro do casal é incerto, e o tempo dirá se ambos conseguirão contornar as barreiras impostas por suas agendas e rotinas.