Pedro Pascal publica imagem com elenco de “Quarteto Fantástico” e desencadeia a loucura dos fãs nas redes sociais

As origens do famoso quarteto da Marvel Comics serão reimaginados e temporariamente relocalizados

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, e neste caso isso e algumas palavras de Pedro Pascal foram suficientes para gerar a loucura de milhares de fãs do ator chileno em todo o mundo, e também do universo Marvel.

ANÚNCIO

Tudo isso porque Pedro Pascal publicou durante a manhã desta quinta-feira, 25 de julho - exatamente um ano antes da aguardada estreia do filme - uma foto com seus colegas de elenco de “Quarteto Fantástico”, produção em que ele interpretará Reed Richards, o Sr. Fantástico elástico.

Na imagem, também aparece abraçada a Pascal, a atriz Vanessa Kirby, que interpretará sua esposa Sue Storm, a Mulher Invisível, personagem que além de poder se tornar invisível também gera campos de força; Ebon Moss-Bachrach, que interpretará Ben Grimm, o Coisa; e Joseph Quinn, ator que interpretará Johnny Storm, Tocha Humana, capaz de se envolver em chamas e voar.

“Nossa primeira missão”

No post de Pedro Pascal, o ator escreveu "nossa primeira missão", juntamente com uma série de hashtags relacionados ao filme, enquanto em outra imagem aparece Matt Shakman, que é o diretor do filme que deve ser lançado em um ano, em 25 de julho de 2025.

De acordo com o que se sabe sobre o filme, as origens do famoso quarteto da Marvel Comics serão reimaginados e temporariamente relocalizados, de acordo com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

Nesse sentido, até agora sabe-se que a trama do filme se passaria nos anos 60, década em que a série de quadrinhos da Marvel começou.

O próprio Feige comentou que os fãs poderiam ter acertado sobre a época em que o filme será ambientado, acrescentando que “é um período. Houve muitas pessoas inteligentes que notaram que essa paisagem urbana não se parecia exatamente com a Nova York que conhecemos, ou que existia nos anos 60 em nosso mundo”.