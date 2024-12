Antônio Zeni está mergulhando de cabeça nos desafios de interpretar seu personagem na nova temporada de Reis, intitulada “A Esperança”, que estreia em 2024 na Record TV. Abaixo, listamos as principais transformações e esforços do ator para dar vida ao papel.

ANÚNCIO

1. Transformação visual para o personagem

Zeni passou por uma mudança marcante: escureceu o cabelo para se aproximar da essência do personagem. Segundo ele, a transformação foi essencial para aprofundar sua conexão com o papel.

“Toda mudança para o personagem me empolga muito, ainda mais quando envolve o visual. Escurecer o cabelo para dar vida a ele não só torna a experiência mais rica, mas me conecta mais ao personagem.”

Leia mais:

2. Preparação física intensa

Para alcançar a fisicalidade exigida, o ator incorporou o Muay Thai em sua rotina. A prática não só melhora sua resistência e movimentação, mas também ajuda a criar um guerreiro convincente.

Descubra como Antônio Zeni está se preparando para a série “Reis”, da Record TV (Reprodução/Divulgação)

“Além de melhorar minha resistência, tenho melhorado minha movimentação e noções de luta. Estou mergulhando na experiência para interpretar com veracidade e lutar de forma realista. Todo esse processo tem me ajudado a encontrar o guerreiro que vive no personagem.”

3. Treinamento com espadas e cavalos

Além do Muay Thai, Zeni está ensaiando coreografias de lutas com espadas ao lado de dublês e participando de workshops de montaria. Apesar de já ter tido contato com cavalos em outro filme, esta será sua estreia cavalgando em cena.

Descubra como Antônio Zeni está se preparando para a série “Reis”, da Record TV (Reprodução/Divulgação)

“Os workshops de montaria vem me ajudando muito, até para sentir mais segurança ao montar e entender como lidar com o animal.”

4. Uma experiência transformadora na carreira

Apesar de não poder revelar detalhes do personagem, Zeni descreve essa fase como uma das mais gratificantes de sua trajetória.

“Esta vem sendo a experiência mais diferente que já tive como ator e poder aprender tantas coisas novas para um único papel é muito gratificante!”