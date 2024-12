A nova versão de Branca de Neve, da Disney, promete encantar o público com uma releitura musical mágica do clássico de 1937. Dirigido por Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha) e estrelado por Rachel Zegler e Gal Gadot, o filme estreia em 20 de março de 2025. Veja por que você não pode perder:

1. Um elenco estrelado e poderoso

Com Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor) como Branca de Neve e Gal Gadot (Mulher-Maravilha) no papel da icônica Rainha Má, o filme traz performances que prometem emocionar e surpreender.

3 motivos para aguardar ansiosamente pelo live-action da “Branca de Neve”; trailer disponível (Reprodução/Disney)

2. Trilha sonora de mestres do musical

A produção conta com novas músicas originais da premiada dupla Benj Pasek e Justin Paul (O Rei do Show), incluindo a balada Waiting on a Wish, apresentada no trailer. Prepare-se para canções inesquecíveis que renovam a magia da história.

3. Visual deslumbrante e nostalgia garantida

O trailer já impressiona com o design de produção luxuoso e a presença dos amados anões, como Dengoso, Mestre e Dunga, que trazem o equilíbrio perfeito entre novidade e nostalgia.

Com produção de Marc Platt (Wicked), Branca de Neve é uma aventura cinematográfica que promete resgatar o encanto do original e conquistar uma nova geração de fãs. Reserve a data: 20 de março de 2025!

Assista ao trailer: