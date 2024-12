Se você é fã de Bob Esponja Calça-Quadrada, prepare-se para uma viagem inesquecível ao fundo do mar! Em celebração aos 25 anos de um dos personagens mais amados da TV, a exposição “Bob Esponja: A Experiência” chegou a São Paulo, e você não pode deixar de conferir.

A mostra está em cartaz no MIS Experience, e aqui estão 5 motivos para você correr para lá e viver essa aventura multissensorial!

1. Uma jornada multissensorial de 1.000 m²

A exposição ocupa nada menos que 1.000 metros quadrados de pura diversão! Mergulhe no mundo colorido e otimista da Fenda do Biquíni e sinta a vibe contagiante de Bob Esponja e seus amigos. Cada cantinho é pensado para envolver todos os seus sentidos, de maneira interativa e imersiva.

Maior exposição de Bob Esponja do mundo está em SP e você PRECISA visitar por estes 5 motivos (Mis1/Reprodução/Divulgação)

2. Reviva os 25 anos de história de Bob Esponja

Bob Esponja: A Experiência celebra o legado dessa série icônica. Com mais de 80 itens raros, você vai poder explorar os bastidores da produção e a evolução do personagem. Um dos destaques é a primeira aparição de Bob Esponja na versão digitalizada da revista The Intertidal Zone. Uma verdadeira viagem no tempo para os fãs mais antigos!

3. Interaja com seus personagens favoritos

Quem nunca sonhou em trabalhar no Siri Cascudo ou tirar a carteira de motorista na Escola da Sra. Puff? Na exposição, você pode! Entre em um cenário interativo e “prepare hambúrgueres” no famoso restaurante ou tente se tornar um motorista habilidoso nas aulas da Sra. Puff. É diversão garantida!

Maior exposição de Bob Esponja do mundo está em SP e você PRECISA visitar por estes 5 motivos (Mis2/Reprodução)

4. Para todos os fãs, de todas as idades

A exposição não é só para crianças – é para todo mundo que cresceu com Bob Esponja e seus amigos! Bob Esponja: A Experiência é uma verdadeira celebração de nostalgia, alegria e otimismo, tudo em um único lugar. É a chance perfeita de reviver os melhores momentos dessa série que conquistou gerações.

5. Celebre o modo Bob Esponja!

A Paramount está promovendo a campanha Ative Seu Modo Bob, convidando todos a adotarem a visão otimista e divertida de Bob Esponja. E nada melhor do que viver isso pessoalmente na exposição, onde cada canto é uma verdadeira celebração da vida e da amizade. Prepare-se para sair com um sorriso no rosto e a sensação de que cada dia pode ser uma grande festa!

Maior exposição de Bob Esponja do mundo está em SP e você PRECISA visitar por estes 5 motivos (Reprodução/Divulgação)

Então, se você está em São Paulo, não perca essa oportunidade de entrar na Fenda do Biquíni e viver uma experiência única com Bob Esponja. A exposição vai até o final do mês, então corre para garantir a sua visita!

Assista também! Bob Esponja Calça-Quadrada está disponível na Nickelodeon e nos serviços de streaming da Paramount+, incluindo o canal exclusivo Bob Esponja na Pluto TV.

Serviço | “Bob Esponja: A Experiência”

Local: MIS Experience: Local: R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.

Data: a partir de 04 de dezembro.

Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras.

Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita).

Informações de acessibilidade: rampas de acesso; Braille; Libras e banheiros adaptados para cadeirantes.

Classificação indicativa: livre.