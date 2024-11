Filho de John Travolta reaparece aos 14 anos e sua aparição surpreende as redes

John Travolta viveu um fim de semana muito emocionante e comemorativo com sua família. No último sábado, 23 de novembro, o filho mais novo do renomado ator americano, Benjamin Travolta, fez aniversário, completando assim 14 anos. Um novo retorno ao sol iluminou a família da estrela de ‘Grease’.

Benjamin Travolta surpreende as redes pela grande semelhança com o pai

Além de Benjamin, o indicado ao Oscar é pai de sua filha Ella Bleu, de 24 anos, e ele e sua falecida esposa Kelly Presto, que morreu em 2020 após uma longa batalha contra o câncer de mama, também eram pais de Jett, que deixou este mundo aos 16 anos em 2009 após sofrer uma convulsão, segundo informações veiculadas no site Hellomagazine.

Em homenagem ao aniversário de Benjamin, John e Ella recorreram às redes sociais, principalmente ao Instagram, para postar homenagens emocionantes em homenagem a ele.

O jovem adolescente completou 14 anos

Primeiro, John compartilhou uma linda foto de Benjamin recebendo um beijo de seu querido cachorrinho da família, Peanut, e escreveu na legenda. “”Feliz aniversário, meu Ben. Seu pai te ama! E o Peanut também!”

Como era de se esperar, a imagem publicada nas redes rapidamente viralizou. Tanto internautas quanto amigos do famoso ator correram para escrever comentários para desejar um feliz aniversário a Benjamin. Rita Wilson escreveu: “Feliz aniversário, Ben!”, enquanto Donnie Wahlberg acrescentou: “Feliz aniversário, Ben!”

Outros usuários seguiram o famoso exemplo: “Foto maravilhosa, tão cheia de amor” e: “Feliz aniversário, Ben e Peanut são tão fofos!” bem como: “Ben é está grande e lindo”, e outro acrescentou: “Meu Deus, eles são tão lindos! “Muito amor sempre!”