Cezar Black anuncia fim de namoro com Kally Fonseca, e cantora se manifesta: “Não estou bem”

Neste sábado, dia 30 de novembro, Cezar Black, de 36 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que não está mais em um relacionamento amoroso com a cantora Kally Fonseca, 31.

O enfermeiro, que ficou conhecido por sua participação no BBB 23, e a cantora, se conheceram quando estavam confinados no reality da Record, ‘A Fazenda 15′, e se aproximaram ao longo do programa.

No entanto, os dois oficializaram o relacionamento algum tempo depois, já fora do reality rural, quando Cezar Black enviou um buquê de flores para amada e a pediu em namoro.

Na rede social, o influenciador não revelou o motivo do término da relação. “A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos. Num carinho, num sorriso, num abraço. Foi como nosso amor começou”, escreveu ele nos stories.

“Ao longo desse pouco mais de um ano, vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidade, de sorrisos, de amor”, continuou.

“Como em toda relação, houve dificuldades, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje, nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento”.

“De nós, guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Para todos que acompanharam nossa relação, o meu muito obrigado por todo carinho e por sempre estarem ao nosso lado”, concluiu Cezar Black.

Cezar Black via Instagram Story (instagram.com/@cezar.black)

Pouco tempo depois, a ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró se manifestou em seu Instagram. Também nos stories, Kally escreveu: “Não estou bem! Mas de uma coisa eu juro a vocês, nós vamos falar sobre tudo isso. Só me deem mais um tempinho”.

