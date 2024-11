As fotos do príncipe William vestido de militar que provocaram suspiros nas redes

O príncipe William soltou suspiros nas redes sociais em diversas ocasiões, pois embora pareça muito sério e formal, dizem que ele é muito bonito.

ANÚNCIO

E dizem que o filho mais velho de Charles e Diana herdou a beleza da mãe e é mais bonito que o irmão, o príncipe Harry.

“Que lindo”, Príncipe William volta a se vestir de militar e solta suspiros

Recentemente, o príncipe William vestido de militar ao visitar o regimento da Guarda Galesa para participar de disparos de drones e testes de voo nesta terça-feira.

Pelas redes oficiais, foram publicadas algumas fotos do príncipe com esse look com jaqueta, capacete, chapéu e barba, e todo mundo adorou, soltando suspiros.

“Meu Deus, que lindo”, “aquele homem é perfeito”, “senti coisas pela Kate haha”, “invejo ser Kate Middleton”, “o príncipe William melhora com o tempo”, “os anos combinam melhor com ele”, " ele parece mais bonito que o Harry”, “meu deus aquela barba e aquele terno ficam muito bem nele”, “que lindo esse homem é”, “ele é tão bonito quanto a Diana”, “graças a Deus ele herdou a beleza da mãe e não do pai”, e “meu deus que lindo”, foram alguns de reações em redes.

Depois de dois anos servindo em cerimônias e eventos da família real, a guarda retornará às suas funções táticas.

ANÚNCIO

Não é a primeira vez que William se veste de militar, assim como Harry, já que o príncipe serviu no exército britânico por muitos anos, mas é a primeira vez que ele causa polêmica online com seu visual. .

No entanto, nos últimos meses, o aspecto barbudo e desleixado do príncipe também tem suscitado suspiros, assegurando que assim fica melhor e que os anos lhe cabem “muito bem”, ao contrário do pai, que dizem que parece “pior a cada dia”.