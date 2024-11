Homenagem na TV Globo: Faustão volta atrás e diz não mais uma vez

Após uma frustrante tentativa de levar Faustão ao programa de Luciano Huck, a direção da TV Globo precisa engolir mais uma vez a negativa do ex-contratado para uma homenagem no ‘Domingão’, que estava prevista para 2025.

João Silva Filho de Fausto Silva na 'Batalha do Lip Sync' do 'Domingão' (Léo Rosario/TV Globo)

Qual o motivo para Faustão recusar ir ao ‘Domingão’, da TV Globo?

Após encerrar o seu contrato com a TV Globo, o apresentador Fausto Silva assinou com a Band, onde teve um programa diário que não correspondeu às expectativas de audiência do canal e acabou deixando a televisão.

Agora, o canal carioca tenta convencê-lo de receber uma homenagem pelos anos que esteve por lá, mas Faustão afirmou, segundo o site F5, que não está pronto para pisar no palco do ‘Domingão’, apresentado por Luciano Huck na TV Globo.

Antes disso, o ex-apresentador dos domingos na Globo teria sido chamado para ir ao palco do ‘Domingão’ em outubro do ano passado, quando seu filho João Silva, atualmente na Band, participou do Batalha do Lip Sync com João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019).

Faustão voltou à Globo para falar de Silvio Santos

Porém, em agosto de 2024, Faustão apareceu na TV Globo para falar de Silvio Santos, no ‘Fantástico’. Na entrevista, Fausto disse que foi confrontado com um convite para assumir um programa importante no SBT.

Faustão também disse que Senor Abravanel deixou sua marca eterna, como Ayrton Senna e Pelé: “O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos. Foram 14 anos vendendo caneta, sofrendo todos os tipos de preconceito. O Silvio veio com a missão de trazer alegria, em primeiro lugar”, disse o ex-apresentador do ‘Domingão’, durante uma entrevista exclusiva exibida na Globo.