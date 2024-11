Namorando, Andressa Urach surge beijando outra influenciadora e dispara: “Relacionamento aberto e saudável”

Andressa Urach tem polemizado nos últimos dias envolvendo uma série de acontecimentos que agitaram a web. A modelo e produtora de conteúdo adulto, que divulgou estar namorando recentemente com uma atriz +18, Mari Ávila, surgiu na festa de seu empresário beijando uma outra influenciadora, Ana Manarin.

ANÚNCIO

O evento em que Andressa trocou um beijo com a influenciadora aconteceu na última segunda-feira (25). Ontem (26), a modelo fez uma postagem em suas redes sociais, falando do relacionamento com Mari Ávila, o qual divulgou em 13 de novembro deste ano.

“Eu e a Mari Ávila temos um relacionamento aberto e saudável sem cobranças e vivemos momentos bons quando conseguimos nos ver!”, publicou em seu perfil na rede social. A famosa, além de causar na festa, protagonizou uma exposição do pai nas redes e agitou a internet ao anunciar que faria colaboração +18 com a ex-sogra. Confira:

Após ter o rosto rasgado por Juju Ferrari com uma taça de vidro na festa, a influencer responsável pela agressão se pronunciou. Veja: