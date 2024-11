Juju Ferrari se manifesta após briga polêmica com Andressa Urach e surpreende: “Acho ela uma pessoa incrível”

Juju Ferrari via Instagram Story

Na última terça-feira, dia 26 de novembro, a criadora de conteúdo Juju Ferrari, de 38 anos, usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre a briga polêmica que teve com Andressa Urach, 37.

As duas estavam em uma festa na segunda-feira (25), que aconteceu em São Paulo, e protagonizaram uma briga no meio da pista de dança. Nas imagens que circularam na web, é possível ver Andressa cuspindo no rosto de Juju.

A influenciadora revida e acaba acertando o rosto da Miss BumBum, que teve um corte e precisou ir para o hospital levar pontos.

Nos stories, Juju comentou sobre o incidente. “Eu tentei levar na esportiva, na brincadeira. Gosto muito da Urach, vocês sabem disso. Acho ela uma pessoa incrível, apesar de muita gente criticar, quem conhece sabe da luta dela, de tudo que ela já passou. Eu fico um pouco triste as vezes de ver tanta gente falando coisas pesadas”, disse a influenciadora.

“A festa não era para eu ter chegado nesse nível. Sou uma pessoa que não paga para entrar [em uma briga], mas, quando entro, aguente as consequências. Isso fica de alerta para todos que um dia já quiseram fazer uma piadinha com a minha cara e eu deixei quieto”, continuou.

“É isso, gente. Espero que não tenha uma outra vez, já para algo pior, entendeu? Acho que foi meio que um erro das duas de ter acontecido isso e espero que ela esteja bem, de coração, porque não desejo mal de ninguém. Desejo muita felicidade e sucesso na vida de todos, que volta para mim, até para os meus inimigos”, concluiu Juju Ferrari.