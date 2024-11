Ciúmes? Jennifer Lopez alerta a quem tentar conquistar Ben Affleck

Nas redes sociais reviveram uma entrevista com Jennifer Lopez em que ela fez um poderoso alerta a quem quisesse se aproximar de Ben Affleck ou mesmo tentar se aproximar de seu marido há dois anos.

ANÚNCIO

Foi em agosto que a ‘Diva do Bronx’ oficializou seu divórcio com Ben Affleck, com quem se casou em julho de 2022, após se dar uma segunda chance no amor, depois de viver um romance no início dos anos 2000 que terminou em uma promessa quebrada casamento, e que continuou algumas décadas depois.

Porém, em meio a rumores de uma suposta crise, após vários meses, foi anunciado que JLo e Ben Affleck haviam se separado em abril, apesar das tentativas da atriz de recuperar o relacionamento, ela acabou desistindo, indo por conta própria para o Los Angeles tribunais para iniciar o processo de divórcio.

“Ela realmente se esforçou ao máximo para fazer as coisas funcionarem e está com o coração partido”, revelou uma fonte próxima, acrescentando: “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que deseja continuar com o casamento”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Getty Images (Getty Images)

O aviso de Jennifer Lopez para quem tenta conquistar Ben Affleck

Recentemente, foi revivida uma das entrevistas de Jennifer Lopez que mostraria o quão ‘territorial’ ela era com Ben Affleck, já que faltavam apenas dois meses para que a cantora de ‘On the Floor’ emitisse um alerta a quem tentava conquistar o ator.

Tudo aconteceu no programa ‘Today With Hoda & Jenna’ onde lhe perguntaram o que faria se alguém tentasse conquistar ou mesmo se aproximar de seu então marido, ao que ela rapidamente respondeu: “Não brinque comigo, não brinque comigo.”

A conversa não parou por aí e ela mostrou que, embora não brigasse por um homem, era uma mulher ciumenta que não permitia que eles se aproximassem de Ben Affleck: “Antes de tudo, sou uma amante, não uma lutadora.”, mas vou deixar você saber de uma forma muito elegante e elegante que você deve dar o primeiro passo.”

ANÚNCIO

Desta forma, JLo deixou claro que não aceitaria que ninguém se aproximasse do seu marido, a quem descreveu como sua inspiração, sendo ele a quem dedicou algumas das suas músicas do seu novo álbum ‘This is Me...Now’.

65th GRAMMY Awards - Backstage Jennifer Lopez no 65th GRAMMY Awards na Crypto.com Arena em 05 de Fevereiro, 2023 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de Phillip Faraone/Getty Images for The Recording Academy) (Phillip Faraone/Getty Images for The Recording A)

Isto é o que Jennifer Lopez sofreu após o divórcio de Ben Affleck

Em entrevista oferecida para ‘Entrevista’ Jennifer Lopez revelou o quão difícil foi para ela sua separação de Nikki Glasser, onde confessou que sua separação foi como “um golpe de marreta na cabeça”:

“Parece solitário, desconhecido, assustador. Ele se sente triste. Você se sente desesperado. Mas quando você para e diz: ‘Essas coisas não vão me matar’, é como perceber que sou realmente capaz de encontrar alegria e felicidade sozinho.”

Porém, ele mostrou que agora está mais forte do que nunca e que tem padrões mais elevados: “Tem quem pensa que para ser completo e feliz precisamos estar com alguém, mas não é o caso, demorei 30 anos constatar.” “Eu costumava dizer que era uma pessoa feliz, mas no fundo ainda procurava alguém para preencher esse vazio. Agora percebo que não preciso disso. Estou bem”.