BEATLES ‘64, um novo documentário produzido por Martin Scorsese e dirigido por David Tedeschi, está programado para estrear no Disney+ em 29 de novembro de 2024. A produção trará registros nunca antes vistos enquanto o grupo fazia história no cenário musical.

Abaixo você confere três razões para aguardar a produção!

1. Imagens inéditas e momentos históricos restaurados

O documentário oferece uma rara oportunidade de ver imagens nunca antes vistas da primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos, incluindo filmagens dos bastidores e da primeira apresentação histórica da banda no The Ed Sullivan Show.

A restauração das imagens em 4K e a remasterização do som prometem uma experiência visual e sonora imersiva, permitindo que os fãs se conectem de uma maneira mais profunda com a época da Beatlemania.

3 motivos pelos quais o documentário BEATLES ‘64 pode te emocionar; produção já tem trailer (Reprodução/Disney+)

2. A amizade íntima dos Beatles no auge da fama

Além da espetacularidade das apresentações e da histeria de fãs, o documentário também revela uma história mais íntima dos Beatles, focando na amizade entre John, Paul, George e Ringo. Será possível ver a banda no auge de sua fama, mas também compartilhando momentos humanos, convivendo com os desafios da vida sob os holofotes e mantendo uma química inconfundível.

Essa visão mais pessoal de sua dinâmica como grupo pode tocar profundamente os fãs que acompanharam suas trajetórias ao longo dos anos, criando uma conexão emocional com a banda não apenas como artistas, mas como amigos próximos.

3. O impacto duradouro dos Beatles e entrevistas com os membros remanescentes

BEATLES ‘64 não se limita a um simples registro histórico. O documentário também conecta esse momento de êxtase com o impacto duradouro da banda, refletindo como sua música e energia continuam a influenciar gerações.

Com entrevistas recentes com Paul McCartney e Ringo Starr, além de depoimentos de fãs que tiveram suas vidas transformadas pela música dos Beatles, o documentário propõe uma visão comovente de como a Beatlemania deixou uma marca eterna no mundo.

Assista ao trailer: