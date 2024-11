Saiba quem é a jornalista que namora o galã Pedro Novaes, da Globo

Filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes desponta como novo galã global na novela “Garota do Momento”, que está no ar diariamente a partir das 17h.

Mas nos últimos dias não é por seus dotes físicos e artísticos que o jovem ator tem chamado a atenção, mas por sua namorada, a jornalista Eduarda Villar, que atualmente trabalha como assessora de imprensa.

O casal está junto desde 2021 e mantém um relacionamento bastante discreto, apesar de já ter gravado um clipe com o namorado e se aventurado no mundo artístico.

Em 2022, ela gravou com Pedro o clipe “Tara”, da cantora Amanda Coronha, onde o casal aparece se beijando em cenas quentes dentro de uma piscina.

Na novela, o personagem de Pedro, “Beto”, vai ganhado corpo e recebendo elogios das fãs, mostrando que o jovem puxou dos pais o dom da atuação.

CURIOSIDADE DA NOVELA

Curiosamente, sua mãe, Letícia Spiller, deveria contracenar com ele na novela, mas a atriz declinou do convite feito pela Globo e preferiu assistir à evolução do filho pela TV de sua casa.

Em seu papel na novela, Pedro vive um triângulo amoroso com a protagonista, vivida por Duda Santos, e a antagonista, cujo papel coube à Maisa Sailva.