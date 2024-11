Estas são as supostas evidências que revelam crise entre Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry e Meghan Markle têm sido um dos casais mais polêmicos dos últimos anos depois de renunciarem à realeza e exporem os maus-tratos que sofreram quando faziam parte dela, palavras que aumentaram a distância com o rei Charles III, mas especialmente com o príncipe William e Kate Middleton.

ANÚNCIO

O casal que residiu na Califórnia, Estados Unidos, tem sido vítima de ódio nas redes sociais, bem como de cancelamentos e distanciamento de algumas celebridades que se aliaram aos Príncipes de Gales, situação que teria jogado contra eles pessoalmente e também em seu relacionamento.

São muitos os que acusam a ex-atriz de ser a causa do distanciamento de Harry e agora a imprensa internacional aponta para um possível divórcio face às alegadas provas que têm aparecido.

As evidências que revelariam a separação do Príncipe Harry e Meghan Markle

Parece indicar que o Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram separar suas agendas depois de viajarem juntos em outubro para a Colômbia, onde roubaram todas as atenções devido ao grande número de eventos que compareceram e aos looks que Markle exibiu.

Porém, agora cada um apareceu separadamente, no caso de Meghan ela esteve na apresentação do Highbrow Hippie no último final de semana, junto com Kadi Lee e seu cabeleireiro oficial, Serge Normant; além de participar do Dia Internacional da Menina na Girls Inc, Santa Bárbara.

A ex-duquesa de Sussex tirou fotos com as autoridades da instituição e conversou com os presentes, todos estes movimentos foram feitos sozinha, situação que tem causado surpresa.

Por sua vez, o filho mais novo de Charles III e Lady Di foi sozinho à Grey Cup, no Canadá, no dia 17 de novembro. A ausência de Meghan causou suspeitas, já que ambos costumam ser os responsáveis pela promoção dos Jogos Invictus juntos.

ANÚNCIO

Há algumas semanas também se comentou sobre a tentativa de Harry de se aproximar de sua família devido ao contato que Kate teria tido com ele para mediar seu relacionamento com William, situação que não teria agradado sua esposa.

Da mesma forma, especula-se sobre as intenções dos cônjuges de se mudarem dos Estados Unidos após a vitória obtida por Donald Trump, que os humilhou publicamente em diversas ocasiões, especialmente Meghan.

Ambos estariam de olho numa casa em Portugal situada no resort Costa Terra Golf e Ocean Club, um gesto que seria também uma tentativa de se darem uma nova oportunidade em família. Apesar das fofocas, Harry e Meghan preferiram não esclarecer a situação.