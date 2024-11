Tudo sobre ‘The Festive Gentlemen’, o novo filme de Natal da Netflix que vai cativá-lo

Cena do filme ‘No Ritmo do Natal’

A Netflix esquentou as coisas antes da temporada de férias com o lançamento de ‘No Ritmo do Natal’, uma sedutora comédia romântica ambientada durante as férias, em 20 de novembro.

ANÚNCIO

Encabeçada por Britt Robertson e Chad Michael Murray, a produção promete conquistar o coração de todos com a história encantadora de um musical incendiário que pode salvar o Natal.

Quer saber mais sobre o emocionante projeto de Natal onde os passos de dança e um romance arrebatador são os protagonistas? Continue rolando para ver os detalhes.

Sobre o que é ‘No Ritmo do Natal’, o novo filme de Natal da Netflix?

‘No Ritmo do Natal’ conta a história de Ashley, uma dançarina e coreógrafa de Nova York que retorna a Sycamore Creek, cidade onde cresceu, para superar uma decepção profissional.

Ao voltar para casa, ele descobre que a casa de shows da família, a Rhythm Room, está passando por uma fase difícil e o proprietário decidiu fechá-la para transformá-la em uma casa de sucos.

Determinada a salvar o negócio dos pais antes do Natal, a protagonista decide organizar um show masculino com temática natalina para atrair o público: ‘No Ritmo do Natal’.

Cena do filme ‘No Ritmo do Natal’ | (Katrina Marcinowski/Netflix © 2024)

Ashley convoca Luke, um belo empreiteiro que conheceu quando voltou para a vila e com quem tem muita química, para ser a estrela. Ele tenta rejeitar o papel, mas ela o convence e outros protagonistas participam.

ANÚNCIO

Será que um milagre de Natal acontecerá e o show sensual salvará o bar? Poderia nascer um romance sólido entre Luke e Ashley? O público pode descobrir agora assistindo ao filme na Netflix.

Cena do filme ‘No Ritmo do Natal’ | (Katrina Marcinowski/Netflix © 2024)

Quem estrela ‘No Ritmo do Natal’?

‘No Ritmo do Natal’ é estrelado pelos atores famosos Britt Robertson como Ashley e Chad Michael Murray como Luke. O restante do elenco principal é formado pelas seguintes estrelas:

Marla Sokoloff como Marie

Beth Broderick como Lily

Michael Gross como Stan

Maxwell Caulfield como Danny

Hector David Jr. como Ricky

Colt Prattes como Troia

Marc Anthony Samuel como Rodger

Maria Canals-Barrera como Denise

Escena de la película 'Los festivos caballeros' | (Patrick Wymore/Netflix © 2024)

Quanto tempo dura ‘No Ritmo do Natal’?

‘No Ritmo do Natal’ duram 1 hora e 27 minutos. A produção imperdível para assistir em família nesta época de festas é dirigida por Peter Sullivan e escrita por Marla Sokoloff.

Trailer de ‘No Ritmo do Natal’