Tata Werneck, Rafa Kalimann, Sheron Menezes e mais: Famosas comemoram gravidez da atriz Lucy Ramos

Bebê a bordo! Nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, a atriz Lucy Ramos, de 42 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que está grávida do primeiro filho com o marido Thiago Luciano, 44.

Na rede social, a atriz, conhecida por suas atuações em novelas como ‘Família É Tudo’, ‘Amor Perfeito’ e ‘I Love Paraisópolis’, publicou uma sequência de fotos com a barriguinha já à mostra.

“Parece que você esperou a nossa maioridade para chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… Você já está aqui! Você já está aqui!”, escreveu Lucy na legenda.

Confira a publicação:

Na seção de comentários do post, diversas famosas comemoraram a novidade. “Que amor! Uhu, parabéns”, escreveu a apresentadora Tata Werneck. “Ai, emocionei. Falamos tanto disso, como estou feliz por vocês, meu Deus. Muita luz nesse momento, de todo meu coração!”, disse a influenciadora Rafa Kalimann.

“Uhul! Bem-vinda a essa loucura deliciosa!”, comentou a atriz Sheron Menezzes. “Ah, que lindos! Que Deus abençoe vocês dando muito amor e saúde para vocês. Parabéns!”, declarou a atriz Regiane Alves.

“Ah, coisa mais linda é você!”, acrescentou a atriz Tais Araujo. “Ah, sua linda! Muita axé para vocês. Toda benção do mundo!”, desejou a atriz Jessica Ellen. “Ah, que coisa mais linda! Estou emocionada, amiga. Estou muito feliz. Muito, muito amor!”, escreveu a atriz Juliana Alves.