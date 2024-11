Anitta grávida? Após especulações dos fãs, cantora se manifesta nas redes sociais: “Vocês estão viajando”

Na última quarta-feira, dia 20 de novembro, a cantora e compositora Anitta, de 31 anos, usou seu perfil pessoal no Instagram, o @/qgdaanitta, para se pronunciar sobre os rumores de que estaria grávida.

ANÚNCIO

Tudo começou quando a jornalista Renata Capucci, do Fantástico, anunciou que a Girl From Frio dará uma entrevista exclusiva para o programa que irá ao ar no próximo domingo (24). “Feriado com Anitta. Nossa conversa foi super gostosa e tem revelações. Domingo no @/showdavida”, escreveu Capucci.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas então especularam que Anitta estaria grávida. “Ela de branco... Vai anunciar a gravidez”, escreveu uma pessoa. “Meu Deus, estou sentindo que ela está grávida!”, disparou a segunda.

“Só não vê quem não quer gente, a Any tá grávida e vai anunciar o bebê no Fantástico”, disse a terceira. “Não acredito que veremos Anitta e Lexa grávidas na mesma época. Que emoção”, declarou mais uma pessoa.

Leia também:

Esposa de Lucas Paquetá se manifesta após comentários polêmicos sobre visita à Salvador viralizarem: “Desculpa se eu ofendi”

Não vem aí! Jojo Todynho revela que não irá se candidatar à política em 2026

ANÚNCIO

Após a repercussão, a dona de hits como ‘Envolver’ e ‘Mil Veces’, que está em um relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Souza, de 25 anos, resolveu se manifestar no Instagram.

“Eu estou vendo as especulações, que eu dei a entrevista para o Fantástico, e estou vendo as especulações de vocês no Twitter, e gente, não é nada disso, tá? Nem eu sei quais são as revelações que eu estou revelando na entrevista, mas assim, vocês estão viajando nas teorias. É cocô!”, brincou a cantora, que estará no festival de música Coachella em 2025, nos dias 12 e 19 de abril.