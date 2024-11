Saiba como Diana inspirou o amor dos filhos Harry e William pelo surf

A princesa Diana sempre manteve uma relação especial com o mar, e essa ligação se estendeu a seus filhos, os príncipes William e Harry. Um vídeo recente mostrou Harry surfando com habilidade em um rancho de ondas na Califórnia, enquanto William explorava as águas geladas da Escócia em sua juventude. Esse amor pelo oceano parece ter sido cultivado ainda na infância dos príncipes, quando Diana os levou para o Caribe, onde compartilharam momentos únicos entre as ondas.

De acordo com o Daily Mail, em 1993, logo após seu divórcio, Diana levou seus filhos para Nevis, no Caribe, onde brincaram juntos nas ondas. Durante essa viagem, Diana foi vista tentando pegar ondas com uma prancha cor-de-rosa, enquanto William e Harry, então com dez e oito anos, se aventuravam no bodyboard. Esse episódio na praia foi um momento de alegria e descontração para a princesa, refletindo seu amor pela natureza e pelo oceano. Ao voltar ao Reino Unido, ela declarou que foi “a melhor férias de sua vida”, destacando a importância daqueles momentos em família.

Príncipe Harry nas ondas da Califórnia

Atualmente, Harry continua sua relação com o mar. Recentemente, ele foi visto surfando em Lemoore, na Califórnia, sob a orientação do surfista profissional Raimana Van Bastolaer. O vídeo capturado do momento mostra o príncipe negociando com habilidade uma onda longa, demonstrando sua desenvoltura e conexão com o esporte. Van Bastolaer, que compartilhou o momento em suas redes sociais, mencionou a honra de surfar ao lado de Harry, ressaltando a amizade entre os dois.

Já o príncipe William, que não frequentou tanto o mar após a infância, voltou a surfar durante seus anos de universidade em St Andrews, na Escócia. Ele mesmo relatou que o frio extremo das águas escocesas fez com que suas mãos ficassem dormentes por um tempo.

No entanto, ele ressaltou a sensação de tranquilidade que sentia enquanto surfava, descrevendo a experiência como um momento de imersão e silêncio. Mesmo anos depois, manteve o interesse e chegou a surfar em sua despedida de solteiro, em Devon, em 2011.