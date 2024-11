Funeral de Liam Payne: Quais membros do One Direction foram se despedir

O funeral de Liam Payne acontece nesta nesta quarta-feira (20), numa cerimônia privada e, além dos familiares e de Kate Cassidy, namorada do cantor, os membros da banda One Direction (Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson) estiveram presentes.

Onde acontece o funeral de Liam Payne

O cantor Liam Payne morreu no mês passado após cair de uma varanda de hotel em Buenos Aires, na Argentina, mas seu funeral acontece em Amersham, nos arredores de Londres, na Inglaterra.

O site do The Sun chegou a informar que o enterro de Liam seria em Home Counties e, segundo uma fonte, a família do artista “fez um grande esforço para organizar o serviço perfeito e dar a ele a despedida que ele merece”.

“Liam pode ter sido um astro mundial, mas para Geoff e Karen [seus pais] ele sempre será um garotinho. Vai ser um dia incrivelmente difícil”, disse a fonte ao site.

A morte de Liam Payne

No dia 16 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a morte do cantor Liam Payne, aos 31 anos. O astro morreu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o portal argentino ‘La Nación’, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do ‘Clarín’, uma autópsia preliminar indicou que Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda conforme o jornal, o músico teve uma morte instantânea.

Nas buscas no quarto onde Payne estava hospedado, a polícia de Buenos Aires encontrou bebida alcoólica e medicamentos como clonazepam. O remédio é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.