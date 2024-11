Caso Liam Payne encerrado: seu corpo retorna ao Reino Unido e é concluído o relatório sobre sua morte

Desde segunda-feira, 4 de novembro, estava no Cemitério Britânico de Buenos Aires o corpo do ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um quarto de hotel onde estava hospedado. na Argentina.

Segundo a Us Weekly, que conversou com uma fonte próxima, os restos mortais de Payne foram transferidos para o maior cemitério de Buenos Aires, para “iniciar o processo de embalsamamento e preservar o corpo para a viagem de regresso” a Londres, onde será realizado o seu funeral.

Este processo durou “cerca de 48 horas”, e o pai de Liam, Geoff Payne, que estava na Argentina desde a morte do filho, regressou esta quarta-feira às 13h58, do Aeroporto Internacional de Ezeiza, e chegou a Londres na manhã desta quinta-feira.

O caixão preto foi embrulhado em plástico para protegê-lo durante o voo em caso de possível turbulência e foi colocado no bagageiro.

Funcionários da alfândega verificaram o caixão contendo o corpo de Payne e o voo atrasou cerca de 25 minutos devido à uma manifestação dos trabalhadores da Intercargo, destacou o El Clarín.

A data do funeral de Liam Payne ainda não foi confirmada, mas espera-se que seja um evento privado na Catedral de São Pedro, na sua cidade natal, Wolverhampton, com a presença apenas do seu círculo mais próximo para que possam dizer o seu último adeus.

Detalhes da investigação

A agência Reuters informou que um promotor ligado ao caso para apurar os detalhes da morte do artista britânico havia dito no final do mês passado que o corpo de Payne seria entregue à sua família assim que os relatórios toxicológicos e laboratoriais fossem concluídos.

Segundo investigações realizadas pelas autoridades argentinas, Payne morreu de “traumas múltiplos e hemorragia interna devido à queda”, ocorrida “após abuso de substâncias”.

Também se soube que a Procuradoria Nacional Penal e Correcional de Buenos Aires ordenou a busca em vários locais, incluindo o Hotel Casa Sur em Palermo e outras propriedades localizadas em Retiro, Tigre e Lomas de Zamora.

A polícia agora está atacando um amigo argentino do ex-One Direction. Após investigação do telefone do cantor, em busca do fornecedor das substâncias que ingeriu antes de sua morte, este empresário foi contatado como possível fornecedor, embora não tenha sido localizado em sua casa.

Outras duas pessoas envolvidas no caso são funcionários do Hotel Casa Sur, que mantiveram contato com ele antes de sua morte, segundo registros de câmeras de segurança. Suas casas já foram invadidas e um deles foi demitido logo após o incidente.

De acordo com o primeiro relatório toxicológico parcial, o corpo de Payne continha “cocaína rosa”, uma droga recreativa que geralmente é uma mistura de diversas drogas, como metanfetamina, cetamina, MDMA e outras, popularmente conhecida como “tusi”. Além disso, também foram encontrados cocaína, benzodiazepínicos e crack.