Quanto dinheiro a vencedora do Miss Universo receberá?

A representante da Dinamarca, Victoria Kjaer, venceu o Miss Universo na 73ª edição, que aconteceu na noite de sábado no México.

Chegaram à final os representantes da Nigéria, México, Dinamarca, Tailândia e Venezuela.

Após a rodada de perguntas, o júri foi formado por Emilio Estefan, Lele Pons. Gianluca Vacchi, entre outros, votou na representante da Dinamarca como a participante mais bonita do mundo.

Chidimma Adetshinav da Nigéria, ficou em segundo lugar e a mexicana Fernanda Beltrán em terceiro lugar na competição.

Quanto dinheiro a vencedora do Miss Universo ganha?

Além da coroa que a credencia como a mulher mais bonita do mundo, a vencedora do Miss Universo leva para casa um prêmio monetário de 250 mil dólares.

Este prêmio é para ela usar em viagens e entrevistas para promover seu reinado.

Além disso, receberá também um salário mensal de 50 mil dólares para a mesma finalidade.

Porém, ela também ganhará um apartamento com tudo pago em Nova York, para morar até o ano que vem.

Morará em um apartamento de luxo

Outro prêmio que o vencedor do concurso ganhará é um apartamento de luxo localizado em Nova York, com todas as despesas pagas.

Além disso, ela terá assessores gratuitos que a ajudarão em sua imagem pessoal para os compromissos que deverá cumprir.

Por fim, embora a coroa que obtém custe R$ 1,4 milhão, ela deve devolvê-la quando terminar o reinado, por isso não é adicionada aos presentes do vencedor.