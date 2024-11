Chris Evans agora está pronto para o papel mais importante de sua vida: ser pai

O ator de Hollywood Chris Evans surpreendeu recentemente todos os seus fãs com um novo visual, que quase não o reconheceram. Deu a conhecer a sua aparição no tapete vermelho na estreia do filme ‘Code Red Suit’, que estava promovendo, juntamente com Dwayne Johnson, com quem partilha créditos.

O filme chegou aos cinemas em 7 de novembro. Ele interpreta um infame caçador de recompensas, que tem a missão de resgatar o Papai Noel, pois ele foi sequestrado, e deve trabalhar de mãos dadas com o Chefe de Segurança do Polo Norte (’The Rock’). Ele disse adeus à sua imagem de modelo e super-herói bonito para se tornar um ‘professor de filosofia’.

Isso porque ele deixou crescer o cabelo, assim como a barba, para completar sua imagem com óculos redondos. Um hipster sexy. Evans tem se caracterizado por ter muito ciúme de sua vida privada, por isso tão pouco se sabe. O sigilo é tanto que em setembro do ano passado ele se casou secretamente com a atriz Alba Baptista.

Seu novo estado civil só foi conhecido quando ele apareceu na ‘Comic Con’, quando notaram sua aliança de casamento. Em 2022 confirmou que tinha um relacionamento com a estrela portuguesa, que conheceu em 2021, graças a alguns amigos.

“O título de pai é emocionante”

O ator, de 43 anos, está ansioso para expandir sua nova família. No programa ‘Access Hollywood’ perguntaram-lhe se teria filhos e ele disse: “Sim, espero que sim. Sim claro. O título de pai é emocionante”.

Em entrevista à People, também já o tinha antecipado, uma vez que “construir uma família” é uma das suas ambições a longo prazo. “Isso é absolutamente algo que eu quero. Esposa, filhos, constituindo família. Quando você lê sobre os maiores artistas, sejam eles atores, pintores, escritores, a maioria deles admite que não é do trabalho que fizeram que mais se orgulham, mas dos relacionamentos, das famílias que criaram, do amor que encontraram, do amor que eles compartilharam”, disse o astro de cinema.