‘As Branquelas’ foi lançado há 20 anos: é assim que os atores do filme estão agora

Entre as inúmeras comédias do início do terceiro milênio que ficarão para sempre gravadas na mente do público, sem dúvida está ‘As Branquelas’.

ANÚNCIO

Estrelado por Shawn e Marlon Wayans sob a direção de Keenen Ivory Wayans, o filme tem sido um clássico cult entre os amantes do gênero cinematográfico desde seu lançamento em 2004.

O antes e depois dos atores de ‘As Branquelas’

O longa-metragem cativou o público da época ao contar a história de Kevin e Marcus Copeland, uma dupla de ambiciosos agentes negros do FBI que devem se passar por uma dupla de socialites loiras.

O objetivo de se passar por eles no complexo dos Hamptons é investigar uma série de sequestros, mas eles logo percebem que a missão de ingressar na alta sociedade é mais difícil do que imaginavam.

Agora que já se passaram 20 anos desde o lançamento do filme, a seguir mostramos como são hoje alguns dos principais atores da inesquecível trama.

Shawn Wayans – Kevin Copeland

Shawn Wayans tinha 33 anos quando ‘As Branquelas’ foi lançado. Hoje, ele tem 53 anos e está afastado da atuação há mais de uma década, mas retornará no reboot de ‘Todo Mundo em Pânico’.

Shawn Wayans deu vida a Kevin Copeland em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Marlon Wayans – Marcus Copeland

ANÚNCIO

Marlon Wayans tinha 31 anos quando o público o conheceu como Marcus Copeland. Atualmente, ele tem 52 anos e ainda atua. ‘Bel-Air’ (2022-presente) é o último projeto em que participou.

Marlon Wayans deu vida a Marcus Copeland em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Maitland Ward – Brittany Wilson

Maitland Ward tinha 27 anos quando ‘As Branquelas’ chegou aos cinemas. Agora ela tem 47 anos e ainda atua, mas exclusivamente na indústria de filmes pornográficos.

Maitland Ward deu vida à Brittany Wilson em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Anne Dudek - Tiffany Wilson

Anne Dudek tinha 29 anos quando ficou conhecida como Tiffany Wilson. Atualmente, ela tem 49 anos e ainda atua no mundo do cinema. ‘Manhunt’ (2024) é o último título em que atuou.

Anne Dudek deu vida à Tiffany Wilson em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Busy Philipps – Karen

Busy Philipps tinha 25 anos quando todos a vimos pela primeira vez como Karen. Hoje ela tem 45 anos e continua brilhando como atriz e apresentadora. ‘Busy this Week’ (2024) é seu último projeto.

Busy Philipps deu vida à Karen em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Jéssica Cauffiel – Tori

Jessica Cauffiel tinha 28 anos quando ficou famosa no lugar de Tori. Atualmente, ela tem 48 anos e está aposentada da atuação desde 2009, mas já produziu e escreveu alguns projetos.

Jessica Cauffiel deu vida à Tori em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Jennifer Carpenter – Lisa

Jennifer Carpenter tinha 24 anos quando mostrou seu talento ao dar vida a Lisa. Agora, ele tem 44 anos e uma sólida carreira de atriz. ‘Dexter: New Blood’ (2021-2022) é o último projeto em que atuou.

Jennifer Carpenter deu vida à Lisa em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Brittany Daniel – Megan Vandergheld

Brittany Daniel tinha 28 anos quando foi imortalizada como Megan. Atualmente ela tem 48 anos, é blogueira e continua trabalhando como atriz. ‘Cheaper by the Dozen’ (2022) é seu filme mais recente.

Brittany Daniel deu vida à Megan Vandergheld em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Jaime King – Heather Vandergheld

Jaime King tinha 25 anos quando apareceu pela primeira vez na tela como Heather. Hoje ele tem 45 anos e não parou de atuar. ‘Com amor, Danielle’ (2024) é o último filme em que ela trabalhou.

Jaime King deu vida à Heather Vandergheld em ‘As Branquelas’ | (Revolution Studios / Instagram)

Terry Crews - Latrell Spencer

Terry Crews tinha 35 anos quando foi imortalizado na memória de todos como Latrell. Agora, ele tem 56 anos e continua se destacando como ator e apresentador. ‘The Killer’s Game’ (2024) é seu último filme.