Maíra Cardi relata inchaço no rosto e dificuldades com o PMMA: “Fico igual ao Fofão”

Maíra Cardi relatou complicações com o PMMA - Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, tem usado suas redes sociais para compartilhar as dificuldades que enfrenta com o PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância aplicada em seu rosto há mais de 15 anos. Conforme noticiado pelo O Globo, em vídeos publicados, Maíra explica que, na época, não sabia dos riscos envolvidos no uso desse material para preenchimento estético e relata os efeitos colaterais que afetam sua aparência e qualidade de vida.

Segundo ela, o PMMA provoca inchaços esporádicos em seu rosto, muitas vezes associados ao estresse ou a alterações hormonais. “De tempos em tempos, meu rosto incha e fico parecendo o personagem Fofão”, brinca a influenciadora, mencionando que o desconforto se intensifica dependendo da posição em que dorme, levando-a a dormir de barriga para cima para reduzir o problema.

Consulta médica e complexidade da remoção

Preocupada com os efeitos do PMMA e considerando uma futura gravidez, Maíra decidiu procurar especialistas para avaliar a possibilidade de remoção do produto. Em suas consultas, os médicos foram cautelosos e destacaram os riscos de uma cirurgia nessa região. Um dos profissionais consultados esclareceu que o PMMA está alojado próximo a nervos responsáveis pela mímica facial, o que pode comprometer expressões como o sorriso.

Outro especialista, embora mais receptivo, recomendou que a influenciadora ponderasse sobre a necessidade da remoção, considerando que o processo envolve um lifting facial parcial e apresenta riscos de complicações. Ambos os médicos destacaram que, mesmo com cirurgia, é difícil garantir a remoção total do PMMA devido à sua adesão aos tecidos.

Os riscos do PMMA e o alerta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

O PMMA é uma substância plástica permanente, usada em alguns casos para corrigir pequenas deformidades e lipodistrofia, mas seu uso para fins estéticos é amplamente condenado por especialistas. A substância não é reabsorvida pelo organismo, podendo causar inflamações, infecções e até necrose. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desaconselha o uso do PMMA em preenchimentos estéticos, alertando para complicações que incluem nódulos, embolias e outras consequências graves.

Maíra segue compartilhando sua experiência para alertar sobre os perigos dessa substância, especialmente para quem considera procedimentos estéticos. Ao abordar o tema, a influenciadora busca conscientizar o público sobre a importância de investigar a segurança dos produtos utilizados em procedimentos faciais.