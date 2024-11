“Casamento por um fio”: Everton Cebolinha tem crise de ciúme com fotos de biquíni e quebra celular da mulher

Mal se reconciliaram após acusações de tração contra o jogador, Everton Cebolinha e Isa Ranieri tiveram um novo desentendimento, com direito a gritos, celular quebrado e o jogador deixando a mansão onde vive, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A notícia é do Extra.

O pivô da crise desta vez foi o ciúme de Cebolinha da esposa, que postou duas fotos de biquíni preto em seu Instagram, fotos que até o jogador teria elogiado num primeiro momento: “Que coisa mais linda, me perdi até nas palavras.”

O problema foi que Isa não recebeu elogios apenas do marido. Cebolinha descobriu que no celular da mulher havia comentários de um homem sobre a foto dela, a qual ela havia respondido com um emoji. O pau fechou!

Cebolinha, segundo uma fonte próxima ao casal, discutiu acaloradamente e o casal trocou acusações. Em determinado momento, em um acesso de fúria, ele chegou a quebrar o aparelho celular dela, momento em que ela o mandou sair de casa.

O afastamento, desta vez, não durou muito. No outro dia, de cabeça mais fria, o jogador rubro-negro voltou para casa e pediu perdão por ter brigado com ela.

Fontes ligadas ao casal garantem: o casamento deles está por um fio.