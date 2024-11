Quem são os três supostos envolvidos na morte de Liam Payne? Por isso já foram presos

O mundo da música parou no dia 16 de outubro, quando foi anunciada a dolorosa perda de Liam Payne, que morreu após cair da varanda do terceiro andar de seu quarto de hotel em Palermo, Argentina.

Embora pouco se soubesse naquela altura sobre o que tinha provocado a queda, as fugas nas redes sociais que os funcionários do hotel fizeram começaram a despertar uma série de teorias em torno da morte da cantora, que tinha apenas 31 anos, que, suspeitava-se, Ele havia tentado tirar a própria vida.

Começaram a surgir especulações sobre um suicídio, mas logo foram descartadas após serem mostradas imagens em que a cantora parecia aparentemente calma nos espaços do Hotel CasaSur, que, anteriormente, poderia ser visto como tendo causado uma série de destruições, somadas a a descoberta de uma série de drogas espalhadas por seu quarto, que foram encontradas nos exames toxicológicos: drogas entre elas a cocaína, a cocaína rosa, também conhecida como ‘tusi’; crack e benzodiazepínico.

Os relatos finalmente revelaram que após um ataque de raiva que teria derivado de um e-mail que recebeu, o cantor teria caído inconsciente de sua varanda, morrendo instantaneamente, por ‘politrauma’ e ‘hemorragia interna com fraturas no crânio’, tórax, abdômen e membros.

Morre Liam Payne em Palermo, Argentina Twitter / Snapchat (Twitter / Snapchat)

Foram eles que foram presos pela morte de Liam Payne

A morte de Liam Payne esteve no centro do furacão, e a visita de seu pai, Geoff Payne, mostrou que ele não concordava com os primeiros relatos que foram feitos sobre a causa da morte do cantor.

Os primeiros a serem identificados foram seu representante e até mesmo sua namorada, Kate Cassidy, porém, isso teria dado uma reviravolta completa, já que recentemente, foi revelado quem poderia estar envolvido na morte do cantor, encontrando três possíveis suspeitos que teriam já foram presos, segundo a investigação policial na Argentina.

Por fim, o Ministério Público iniciou uma investigação na qual encontrou três possíveis suspeitos que já foram presos e que podem estar diretamente relacionados com a morte de Liam Payne.

Aquí un video de Geoff Payne en el balcón imitando como pudo haber sido la caída de Liam y estoy segura que él también duda de un suicidio. Es que yo no creo que haya sido suicidio de verdad 😣 pic.twitter.com/LTBkZkGx3c — ʟ🫐 (@lwtironic) October 20, 2024

Para realizar esta investigação, conta-se que o Ministério Público teve que rever mais de 800 horas de gravações de câmaras de segurança, somadas a entrevistas a testemunhas e à busca de pertences pessoais do cantor.

Um funcionário do hotel

Embora a identidade dos detidos não tenha sido divulgada, ele sabe quem eram os suspeitos e qual era a relação deles com o cantor, enfrentando acusações de: “Abandono de pessoa seguido de morte” e “fornecimento e facilitação de entorpecentes”, segundo a um relatório fornecido à Associated Press. O primeiro deles foi um funcionário do hotel que deverá responder por “dois fornecimentos comprovados de cocaína a Payne durante o período em que esteve no hotel”.

Um amigo argentino

O segundo suspeito seria uma pessoa próxima ao cantor, que foi visto visitando-o diariamente enquanto esteve na Argentina, acusando-o de “abandono de pessoa seguido de morte e fornecimento e facilitação de entorpecentes”.

Liam Payne Os relatórios de investigação explicam para que foram utilizados por Liam Payne os elementos encontrados em seu quarto de hotel

Fornecedor de medicamentos

Por fim, o principal suspeito é o ‘traficante’ ou fornecedor de drogas de Payne, acusado de ter oferecido entorpecentes ao cantor “em dois momentos diferentes no dia 14 de outubro”.