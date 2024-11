10 curiosidades sobre o filme ‘Cinquenta Tons de Cinza’

Em 2015, o filme ‘Cinquenta Tons de Cinza’, estrelado por Dakota Johnson e Jamie Dornan, não foi bem recebido pela crítica e parte do público. Porém, o filme ainda conquistou um grande grupo de fãs que viram este e os outros dois filmes que compõem a trilogia.

O filme dirigido por Sam Taylor-Johnson foi um sucesso de bilheteria e hoje temos para você 10 fatos que você provavelmente não sabia sobre esta produção cinematográfica.

Fatos curiosos:

1- O filme foi proibido no Quênia devido a cenas sexuais prolongadas e explícitas. Qualquer pessoa que distribua ou exiba o filme pode ser processada.

2- A vencedora do Oscar Angelina Jolie teve a oportunidade de dirigir o filme, mas ela rejeitou a oferta.

3- Todo o elenco teve que aprender suas falas em apenas 5 dias.

4- A atriz Dakota Johnson pediu aos pais Don Johnson e Melanie Griffith que não assistissem ao filme. Ela achou que era inapropriado para eles.

5- Em 2016, o filme foi indicado ao Oscar de melhor canção original pela música ‘Earned It’, interpretada por The Weeknd.

6- A cena sexual favorita de Dakota Johnson no filme é onde Anastasia Steele perde a virgindade com Christian Grey.

7- Jamie Dornan não gosta de fazer a barba e costuma usar barba cheia nas horas vagas. No entanto, durante as filmagens ele teve que fazer a barba todas as manhãs para manter a aparência de Grey. O ator ficou feliz porque pelo menos não teria que raspar o peito.

8- Jamie Dornan revelou que visitou uma masmorra sexual privada para pesquisar seu personagem Christian Grey.

9- A música ‘Love Me Like You Do’ interpretada por Ellie Goulding foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critics’ Choice Award na categoria melhor canção original.

10- O filme recebeu cinco prêmios Razzie (reconhecem os piores do cinema) nas categorias pior filme, pior atriz, pior ator, pior roteiro e pior dupla de tela. Além disso, o diretor foi indicado.