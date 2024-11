Quem é Rayssa Cardoso, modelo indígena e nova namorada do ex de Gaby Amarantos

O fotógrafo Gareth Jones, ex-marido da cantora Gaby Amarantos, encontrou um novo amor. Após um casamento de dez anos com a artista, ele agora está em um relacionamento com a modelo indígena Rayssa Cardoso, que também é formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará. Natural do Norte do Brasil, Rayssa, de 32 anos, é conhecida por seu trabalho com marcas locais e pela presença nas redes sociais, onde compartilha momentos de suas viagens, trabalhos na moda e conexão com a natureza.

De acordo com o Extra, a modelo tem conquistado destaque não apenas pelos seus trabalhos fotográficos, mas também pela participação em programas de televisão. Ela fez parte do elenco do programa “Toda Brasileira Tem”, exibido pelo GNT e Globoplay, que celebra a diversidade de mulheres de diferentes regiões do país. Em breve, poderá ser vista em um novo episódio de “Toda Mulher Tem”, também no GNT, onde compartilha suas experiências no mundo da moda e fala sobre a identidade indígena.

Foto: Reprodução/ Instagram

Desde o início do relacionamento, Rayssa tem sido uma verdadeira musa para Jones. O fotógrafo já realizou vários ensaios com a modelo, em cenários naturais e paradisíacos, evidenciando a conexão entre os dois. Nas redes sociais, eles não escondem a admiração mútua, trocando elogios e declarações em público. A interação do casal tem chamado a atenção dos seguidores, que frequentemente acompanham as fotos e registros das viagens do casal.

Curiosamente, Gaby Amarantos, Jones e Rayssa mantêm uma relação amistosa, sem conflitos aparentes. Todos se seguem nas redes sociais, e a cantora até demonstra apoio aos ensaios e momentos compartilhados entre o ex-marido e sua nova namorada. Gareth e Gaby, mesmo durante o período em que estiveram casados, sempre mantiveram uma postura discreta em relação à vida pessoal, mesmo com o fotógrafo dirigindo alguns projetos audiovisuais de Gaby.