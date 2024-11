Beyoncé recentemente surpreendeu seus fãs ao se transformar em Pamela Anderson e recriar seus looks em um videoclipe chamado Bodyguard.

A famosa usou vários looks bem sexy inspirados na atriz em um vídeo que representa o primeiro em vários anos, já que o último que ela lançou foi em 2020 e escreveu “BEYLLOWEEN FIN”.

“Ela quer ser branca”, Beyoncé recria look de Pamela Anderson, mas gera indignação

Beyoncé recriou looks que Pamela Anderson usou anos atrás, como o collant de couro preto e as luvas com decote ousado que a atriz usou no filme ‘Barb Wire’, de 1996.

Ela também usou o icônico biquíni vermelho que Pamela usou em ‘Baywatch’ e apareceu correndo em câmera lenta, e um look que a atriz usou no MTV Awards em 1999 com chapéu rosa, espartilho branco e legging brilhante.

Em cada um dos looks, a famosa usou cabelos longos e loiros com ondas e franjas, assim como Pamela Anderson, mas, embora tenha surpreendido a muitos, causou indignação em outros.

“Ela tem vontade de ser branca”, “Não tenho dúvidas que ela quer ser branca e de fato é notável que a cor da pele dela clareou muito com o tempo”, “Beyoncé, nós te amamos como você é, você deveria se amar também”, “Pamela ficou muito bronzeada 😁😁”, “ela não sabe o que fazer para mudar de cor”, “Essa mulher não aceita a raça, que pena”, “pode ser que as filhas também estão iluminando a pele” e “Sempre brincando de “Sendo branca, ela não quer mais ser negra”, foram algumas das reações nas redes.

Durante meses alegaram que a famosa parecia mais branca, acusando-a de clarear a pele. No entanto, sua mãe saiu para defendê-la e negou que ela tenha iluminado a pele e garantiu que está orgulhosa de sua raça.

Além disso, ela também tem sido feliz e orgulhosa de sua raça, assim como de seus filhos e é uma mulher que inspira muitos.