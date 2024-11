Lexa se manifesta nas redes sociais após ser acusada de ignorar enteada durante chá revelação: “Tamanha amorosidade”

No último domingo, dia 03 de novembro, a cantora e compositora Lexa, de 29 anos, e seu noivo, o ator Ricardo Vianna, 32, reuniram familiares e amigos para descobrir o sexo do primeiro filho que esperam juntos.

No entanto, o momento da revelação deu o que falar nas redes sociais. Isto porque diversos internautas opinaram que a artista teria ignorado Cecília, de 9 anos, filha de Ricardo, durante a descoberta.

O casal estava com a menina em um palco montado de frente para os convidados e, ao final da contagem regressiva, ao ver a fumaça rosa, indicando que o casal espera uma menina, Sofia, a cantora foi as lágrimas e despencou no chão, levando Cecília junto dela.

Nos comentários, a cena gerou polêmica. “Achei que a enteada foi muito excluída. Ainda bem que o pai tentou dar atenção o tempo todo” escreveu uma internauta.

“Gente, só prestei atenção nela ignorando a ‘pobre’ da menina o tempo todo. Ela estava sim bem incomodada com a presença dela nesse momento” comentou a segunda.

“Eu nem postaria, teria vergonha. A forma que ela se comportou, era mais fácil não ter deixado a criança participar!” declarou a terceira. “Gosto tanto da Lexa, mas cortou o coração pelo tratamento com a enteada. Pecado!” acrescentou mais uma.

Nesta segunda-feira (04), a cantora então resolveu se manifestar através dos stories no Instagram. “As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu estava inquieta, eu estava tão mais tão nervosa”, escreveu Lexa.

“Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo. Tadinha rs. Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso”, disse.

“Nossa Sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra”, finalizou a artista.

Ricardo Vianna também se pronuncia

Mais tarde, o ator Ricardo Vianna também resolveu usar seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a polêmica. “Eu sou uma pessoa um pouco desligada aqui da internet e acho que não é à toa... Tem muita gente maldosa escrevendo...”, disse.

“Gente, a Lexa está grávida e isso é muito feio... [Estou aqui] Unicamente para proteger a minha mulher e a minha filha. Todo mundo que convive com a gente e vê, é nítido o amor que uma sente pela outra. A primeira coisa que minha mãe veio falar comigo quando conheceu a Lexa foi perguntar há quanto tempo ela conhecia a Ciça, porque ela ficou impressionada”, continuou.

“Elas são apaixonadas uma pela outra. Ou seja, a Ciça estava onde tinha que estar. Então, julgar uma reação natural é muito feio, né? Ainda mais no momento mais lindo das nossas vidas. A Ciça estava onde queria estar porque ela é apaixonada pela Lexa”.

“Primeira filha dela [Lexa], o dia mais importante da vida dela até hoje. Uma mulher de quase 30 anos. Julgar já é uma coisa extremamente feia. Agora, julgar no momento mais puro, mais íntimo, que torna-se público porque ela tem muitos seguidores... receber isso em troca é muito feio. As pessoas que fazem esse mal, repensem, sabe? Vão rezar, vão para a natureza, vão ter amor próprio”, concluiu.