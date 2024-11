“A Substância” (2024), thriller psicológico recentemente estreado nos cinemas, traz a brilhante Demi Moore em uma trama intensa e perturbadora. Sua personagem é inserida em um contexto que explora os limites entre o corpo e a mente, enquanto tenta se enquadrar nos padrões de gênero, a obsessão com a aparência e as pressões sociais.

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), rosto de um programa de TV fitness, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando é demitida pelo chefe. Em busca de uma solução para reverter sua situação, ela recebe uma oferta de um laboratório que apresenta uma substância capaz de transformá-la em uma versão mais jovem de si mesma.

Com elementos de body horror, a protagonista se vê envolvida em um processo de transformação física e emocional à medida que lida com o abuso psicológico e o machismo. Sendo assim, trouxemos três razões para assistir “A Substância”.

1. Crítica ao Machismo e às Expectativas de Gênero

3 motivos para assistir “A Substância”, terror psicológico que vai ficar na sua mente por dias (Reprodução/Working Title)

O filme oferece uma reflexão poderosa sobre como o machismo e as normas rígidas de gênero impactam nos padrões estéticos, culpando a mulher por seu envelhecimento e a engavetando. A história expõe as pressões sociais que moldam as identidades e corpos femininos, bem como a presente objetificação na sociedade.

2. Elementos de Body Horror

3 motivos para assistir “A Substância”, terror psicológico que vai ficar na sua mente por dias (Reprodução/Working Title)

“A Substância” utiliza o gênero do body horror de maneira impactante, mostrando a deterioração física do corpo feminino de uma forma visceral e perturbadora. Isso não só cria um desconforto visual, mas também serve como uma metáfora para o sofrimento interno, psicológico e emocional causado por fatores como assédio, vícios e a desconexão entre corpo e mente. O uso do body horror intensifica a experiência sensorial do filme, tornando a mensagem ainda mais potente, especialmente por desgastar a imagem feminina que, inicialmente, surge objetificada.

3. Intensidade e Entrega na Atuação

3 motivos para assistir “A Substância”, terror psicológico que vai ficar na sua mente por dias (Reprodução/Working Title)

Demi Moore e Margaret Qualley entregam máxima qualidade no quesito atuação, deixando a mensagem ainda mais impactante ao longo da trama. De um modo geral, a performance do elenco, especialmente das protagonistas, é altamente corajosa, vulnerável e brilhante.

