Ninguém pode contra ela? Beyoncé teria ‘pavor’ de Shakira e esses vídeos provam isso

Desde que se tornaram conhecidas as atrocidades ocorridas no interior da mansão de Sean ‘Diddy’ Combs, surgiram nomes de várias estrelas de Hollywood, identificadas como cúmplices do rapper.

Entre os nomes que vieram à tona estavam os de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Will Smith e Beyoncé, além do marido, Jay-Z, que teriam não apenas um relacionamento próximo, mas poderiam estar envolvidos nos movimentos do próprio Diddy, acusado de abuso e tráfico sexual, bem como de crime organizado.

Qual é a ‘maldição’ de Beyoncé?

Assim que ficou conhecida a série de atos praticados por Diddy, que inclui vítimas menores a partir dos nove anos, o público começou a divulgar a história do rapper com seus amigos mais próximos e, com isso, os usuários encontraram uma estranha tendência nas premiações. shows onde diversas celebridades que ganharam um Grammy ou algum outro prêmio acabaram agradecendo ao cantor de ‘Crazy in Love’.

Daí surgiu a já famosa teoria apelidada de ‘a maldição de Beyoncé’ que tem desencadeado uma série de comentários e debates nas redes sociais, e há quem afirme que as celebridades têm claro que devem agradecê-la pelos prêmios, ou podem perder sua vida de honra, e nos vídeos que se tornaram virais, afirmam que quem não o fez acabou morto.

Por esse motivo, Beyoncé foi ligada à morte de cantores como Aaliyah, Lisa ‘Left Eye’ Lopes, Michael Jackson e até Amy Winehouse, enquanto outros afirmavam que quem agradecia à cantora poderia ser visto com certos gestos que denotavam terror, como Adele.

Shakira é a única celebridade de quem Beyoncé tem medo?

Depois que essa teoria viralizou nas redes sociais, o público especulou que toda a indústria musical poderia estar aos pés da cantora, porém, os usuários descobriram quem seria o ‘calcanhar de Aquiles’ de Beyoncé, e seria nada mais nada menos que a própria Shakira .

Em um vídeo que compila diversas entrevistas com Beyoncé em diversos eventos, ela é vista falando com profundo respeito sobre Shakira e ainda revela sua admiração e apoio à estrela colombiana, então os usuários começaram a especular que a cantora colombiana nativo poderia ser a única pessoa que a esposa de Jay-Z teria medo e não seria tão poderosa quanto se especula.

Embora sejam todas simples teorias nas redes sociais, elas garantem que quem teria o verdadeiro poder no cenário musical seria Shakira, ao contrário do que as teorias mencionavam sobre Beyoncé.

Vale ressaltar que Beyoncé e Shakira trabalharam naquela que se posiciona como uma das maiores colaborações dos últimos anos quando, em 2007, lançaram a música ‘Beautiful Liar’, onde a esposa de Jay-Z expressou sua admiração pela colombiana: " Fizemos isso porque somos fãs um do outro e respeitamos o trabalho um do outro.”

Porém, teorias da conspiração afirmam que a cantora colombiana teria mais influência e até poder na indústria. Há até quem especule que Shakira poderia realizar certos rituais em suas apresentações ao vivo, embora nada disso esteja confirmado, então, assim como Taylor Swift, ela seria acusada de atos que não foram provados.

