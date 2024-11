Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram sete anos de relacionamento e encantam a web: “Que delícia amor”

No último sábado, dia 02 de novembro, a apresentadora Fátima Bernardes, de 62 anos, e o deputado federal Túlio Gadêlha, 36, comemoraram sete anos de relacionamento.

No Instagram, o casal publicou um carrossel de fotos juntinhos, onde aparecem fazendo o número sete com as mãos e em diversos momentos ao longo dos anos de namoro.

“Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós”, diz a legenda do post publicado em conjunto pelos dois na rede social.

Os dois começaram o relacionamento após o fim do casamento de Fátima com o jornalista William Bonner, 60, em 2016. Os dois ficaram juntos por 25 anos e são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer.

Na seção de comentários, o post encantou internautas. “Que venham muito mais anos de muito amor!” escreveu uma pessoa. “Que vocês se encontrem sempre no coração e no sorriso um do outro. Por aqui sigo desejando todo amor do mundo para vocês” declarou a segunda.

“Vocês são pessoas especiais e juntos se fortalecem a cada dia mais. Parabéns!” comentou a terceira. “Que benção acompanhar esta linda história de companheirismo” acrescentou mais uma.

Muitos famosos também comentaram a publicação do casal. “Lindos, amados. Que Deus continue protegendo vocês” disse a atriz Claudia Raia. “Lindos! Muito amor para vocês!” desejou a cantora Sandy.

“Que delícia de amor! Que gostoso acompanhar essa história! Parabéns, casal querido!” escreveu a jornalista Sandra Annenberg. “Como assim 7 anos? O tempo voa mesmo!” observou o cantor Tiago Iorc. “Lindos! Deus abençoe sempre!” comentou a atriz Juliana Paiva.