“Assassino!”: Rei da Espanha enfrenta vaias e protestos durante visita à área devastada por enchentes; veja o vídeo

O rei Felipe VI e a rainha Letizia foram alvo de intensos protestos ao chegarem em Paiporta, cidade fortemente afetada pela recente “inundação do século” que assolou o leste da Espanha. A visita, realizada na manhã deste domingo, foi interrompida após uma recepção hostil, com vaias e até objetos sendo lançados na direção da comitiva. A região de Valência foi profundamente atingida, com mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos, gerando uma atmosfera de luto e indignação entre os moradores.

ANÚNCIO

As manifestações começaram logo que a família real chegou ao local, sendo recebida por uma multidão que expressava frustração e dor diante da tragédia. Enquanto Felipe e Letizia tentavam dialogar com os moradores, a população local os acusava de insensibilidade, entoando gritos de “fora” e “assassinos”. Em meio a um clima de tensão crescente, seguranças da comitiva precisaram intervir, usando guarda-chuvas para proteger o casal real de lama e pedras arremessadas pela multidão.

Catástrofe histórica e resposta da população

As enchentes, tidas como as mais devastadoras em décadas, elevaram o número de vítimas de 213 para 217, com corpos ainda sendo encontrados em áreas afetadas, como Pedralba e Letur. Na cidade de Paiporta, o cenário de destruição gerou uma reação emocional entre os residentes, que cobraram respostas efetivas das autoridades diante de uma tragédia que marcou a história local.

A Casa Real, antes da retirada, informou que o rei e a rainha chegaram a visitar o posto de comando avançado, onde foram atualizados sobre as operações de resgate. A visita, que também incluía um plano para ir a Chiva, outro município devastado, foi cancelada devido ao intenso clima de hostilidade. Imagens da confusão foram amplamente divulgadas pela imprensa, evidenciando o desconforto que a presença da realeza gerou entre os moradores.

A situação foi comentada até pelo Papa Francisco, que, durante uma missa no Vaticano, pediu orações pelo povo espanhol que enfrenta momentos de grande sofrimento. As previsões climáticas para a região continuam alarmantes, com a costa valenciana em alerta laranja devido à possibilidade de novas chuvas intensas, segundo a Agência Meteorológica do Estado Espanhol.