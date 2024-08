Rainha Letizia deixa a coroa espanhola de cabeça para baixo com mistério do seu paradeiro

Onde está? A rainha Letizia deixa a coroa espanhola de cabeça para baixo com seu paradeiro enigmático

Um avião decolava de Madrid com destino à República Dominicana. O rei Felipe deveria viajar neste 15 de agosto para marcar presença na posse do novo presidente da nação caribenha. Era uma visita preparada com antecedência e que marcou o verão da família real espanhola. Uma data inalterável fez com que os reis da Espanha decidissem partir às pressas de Palma de Maiorca para iniciar suas férias.

O misterioso paradeiro da rainha Letizia: onde ela está?

As férias privadas são uma exigência que ganhou força com a chegada da rainha Letizia a Zarzuela. Os reis não consideravam que estar em Marivent fosse umas verdadeiras férias e preferiam desaparecer por alguns dias para desconectar e recarregar as energias. E, especialmente, para evitar a imprensa.

Rainha Letizia em evento com sua família (Twitter Casa Real)

Não é a primeira vez que Letizia e suas filhas ficam de férias enquanto Felipe VI cumpre com suas obrigações reais. Aconteceu no ano passado, por exemplo. Naquela ocasião e nessas mesmas datas, o rei viajava para o Paraguai e deixava Leonor e Sofia com a rainha em Palma de Mallorca, conforme relatado pela Lecturas.

A rainha Letizia ainda não chegou a Madrid após suas férias privadas

Este ano, os detalhes são desconhecidos. Nem o rei Felipe nem sua família apareceram em Palma desde que terminaram suas férias privadas. Tudo indicava que o retorno de Letizia e suas filhas aconteceria em Madrid. A incorporação da princesa Leonor ao seu segundo ano de formação militar é iminente.

A ausência de informações sobre o verdadeiro paradeiro da rainha Letizia é preocupante. Em um momento em que a política de comunicação da casa real espanhola melhorou consideravelmente, oferecendo interações e imagens nunca vistas antes, ainda há muito a ser alcançado. Pelo menos, saber onde estão os reis ou quais são as intenções deles no final do verão.