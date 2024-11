Seguradora investiga namorado de Sandy por suspeita de fraude em reembolsos

Após a descoberta de possíveis irregularidades, a seguradora SulAmérica iniciou uma investigação sobre o Instituto de Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy. A empresa encontrou indícios de fraude em pedidos de reembolso e realizou uma consulta no valor de R$ 3.500, que gerou um recibo com valor fracionado e divergente, de R$ 1.200. Essa prática chamou a atenção da seguradora, que notou inconsistências em outras solicitações de reembolso vinculadas ao Instituto, totalizando milhões de reais em reembolsos ao longo dos últimos anos.

ANÚNCIO

Divergências em notas fiscais e investigações

Ao revisar os pedidos, a SulAmérica observou padrões incomuns, incluindo valores elevados em recibos e solicitações feitas em períodos em que o médico estava fora do país. Entre janeiro de 2022 e outubro de 2024, o Instituto de Andrade apresentou mais de seis mil pedidos de reembolso, somando mais de R$ 2,7 milhões. Desses, cerca de R$ 2,3 milhões foram reembolsados, um montante significativo que intensificou a suspeita de manipulação.

Os relatos indicam que a clínica associada ao Instituto teria emitido notas com valores fracionados, buscando aumentar o retorno financeiro das consultas realizadas. Esses documentos fiscais inconsistentes levantaram suspeitas, fazendo com que a seguradora conduzisse uma análise mais detalhada para avaliar a veracidade das operações.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Sandy é flagrada aproveitando festa com novo affair; confira

Consequências e próximos passos

Com a investigação em andamento, o Instituto deverá responder à Justiça e esclarecer as práticas financeiras adotadas. Esse caso reforça a importância de transparência nos serviços de saúde, especialmente quando envolvidos em parcerias com seguradoras. A revelação das possíveis fraudes coloca Andrade em um cenário delicado, principalmente devido à sua recente exposição midiática após o relacionamento com Sandy.

O processo agora exigirá explicações detalhadas para comprovar a autenticidade dos reembolsos e esclarecer se os documentos emitidos pelo Instituto seguem as regulamentações. A seguradora reforçou seu compromisso com a fiscalização de operações suspeitas, assegurando que tomará medidas para evitar que práticas fraudulentas afetem seus beneficiários.