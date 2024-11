Segundo filho de Jottapê e Estefany Boro nasce no carro a caminho da maternidade: “Tornou esse momento eterno”

Segundo filho de Jottapê e Estefany Boro nasce no carro a caminho do hospital: “Tornou esse momento eterno”

Neste sábado, dia 02 de novembro, o cantor e ator Jottapê, de 24 anos, surpreendeu os internautas aos revelar que seu segundo filho com influenciadora Estefany Boro nasceu no carro a caminho do hospital.

O artista compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. Nas imagens, Estefany aparece deitada no banco de trás do carro já com o pequeno Samuel nos braços. Em seguida, Jottapê tira a camiseta e enrola o filho, que começa a chorar.

De acordo com uma amiga do casal que registrou o momento, o bebê veio ao mundo faltando 30 minutos para chegar na maternidade. O parto aconteceu na última sexta-feira (01), às 13h04.

“E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo, Samuel. Ele não quis esperar chegar no hospital e tornou esse momento eterno em nossas vidas!”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

“Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado, Senhor, por cumprir mais uma das suas promessas. Toda honra e glória é pra ti!”, concluiu.

Momento emocionou internautas

Na seção de comentários, o momento emocionou os seguidores do casal. “Ai, gente, chorei muito! Que emoção. Bem-vindo, Samuel!” escreveu uma pessoa. “Meu Deus, que coisa mais linda. Que momento abençoado. Que Deus abençoe essa família” comentou a segunda.

“Eu estou grávida e aqui chorando... Meu Deus, as coisas de Deus são perfeitas mesmo. Meus parabéns, papai. Seja bem-vindo, Samuel!” declarou a terceira.

“Que lindo! Que dádiva, papai, ser o primeiro a receber o filho ao mundo. Coisa mais linda de se ver... Que companheirismo! Parabéns aos dois! Seja bem-vindo, Samuel. Que você seja cheio de saúde e bençãos do Espírito Santo” acrescentou mais uma.